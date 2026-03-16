Premierul Ilie Bolojan a declarat că măsurile asumate de actuala coaliție sunt prevăzute în programul de guvernare și au fost stabilite încă de la formarea acesteia. Potrivit șefului Executivului, reducerea personalului din administrația publică nu este de 10%, așa cum s-a vehiculat inițial, ci ajunge la aproximativ 20%. El a explicat că aceste decizii au fost asumate încă de la început, chiar dacă implementarea lor nu este ușoară, deoarece alternativele sunt limitate.

Bolojan a recunoscut că astfel de măsuri generează nemulțumiri în societate, însă a subliniat că problema nu ține de orientări politice, de stânga sau de dreapta, ci de asumarea responsabilității pentru stabilitatea economică. În opinia sa, nimeni nu își dorește taxe mai mari, însă situația actuală este rezultatul modului în care a fost guvernată țara în ultimii ani.

”Atunci când am făcut această coaliţie, tot ce am făcut este prins în programul de guvernare. (..) Să ştiţi că reducerea de personal nu este de 10%, este de 20%. Anumite măsuri sunt fără echivoc acolo, pentru că ştiam la data respectivă şi n-a fost uşor să-mi asum punerea în practică acestor măsuri, că nu există alte soluţii. Normal că aceasta îţi aduce şi anumite nemulţumiri, este o realitate asta. Aici nu mai e vorba de orientări de stânga sau de dreapta, nimeni nu vrea să plătească niciun impozit în plus, că eşti de stânga, că eşti de dreapta, să ne înţelegem bine asta. Aici, pur şi simplu e problema de a-ţi asuma această responsabilitate, pentru că, dacă n-am fi guvernat în felul în care am guvernat în ultimii ani, nu am fi ajuns aici”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Șeful Executivului a recunoscut că aceste măsuri pot genera nemulțumiri, însă consideră că ele sunt necesare pentru a evita probleme economice mai grave.

”Dacă nu avem grijă ce facem, putem să ne întoarcem din nou în complicaţii destul de mari”, a mai spus el.

Premierul a explicat că nivelul ridicat al dobânzilor plătite de România este legat direct de creșterea rapidă a datoriei publice în ultimii ani.

”Nu există o garanţie că lucrurile, mâine sau poimâine, când vine altcineva, vor fi într-o numită zonă. Dar România nu este o ţară singură. Noi avem nişte angajamente. Gândiţi-vă că ani de zile le-am amânat, le-am ocolit, am încercat să le raportăm într-o manieră sau alta, dar la un moment dat ne-au ajuns din urmă cheltuielile, dobânzile. Dacă vom urmări creşterea, viteza de creştere a datoriei unei ţări, o să vedeţi că, din păcate, în ultimii 4-5 ani de zile viteza de creştere a datoriei României a fost printre cele mai mari. De-aia plătim şi aceste dobânzi mari. Nu mai putem continua aşa, pentru că ajungem într-o situaţie de imposibilitate”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă există garanții că măsurile adoptate de actualul guvern vor fi menținute în viitor, premierul a spus că realitățile economice vor impune continuarea reformelor.