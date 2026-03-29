Autostrada Transilvania (A3) este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România, conceput pentru a asigura o legătură rutieră modernă între Cluj-Napoca și Oradea, continuând spre frontiera de vest. Deși lucrările au început în anii 2000, proiectul este încă în desfășurare, iar finalizarea completă este estimată în jurul anului 2031.

Autostrada Transilvania a fost lansată oficial în 2004, în baza unui contract semnat între statul român și compania Bechtel. Proiectul prevedea construirea unei autostrăzi moderne care să traverseze nord-vestul României, însă evoluția lucrărilor a fost puternic fragmentată.

De-a lungul anilor, șantierul a fost întrerupt de mai multe ori din cauza problemelor de finanțare, modificărilor de proiect și dificultăților tehnice. Din totalul traseului, doar o mică parte a fost finalizată și deschisă circulației.

În peste două decenii de la debutul proiectului, au fost finalizate doar câteva segmente importante:

Gilău – Nădășelu, deschis în 2018

Biharia – Borș, deschis în 2020

Nușfalău – Suplacu de Barcău, deschis în 2023

În total, aproximativ 30 de kilometri din cei peste 160 de kilometri ai traseului Gilău – Borș sunt funcționali în prezent.

În următorii ani, Autostrada Transilvania ar putea înregistra un avans semnificativ, cu aproximativ 100 de kilometri planificați pentru inaugurare etapizată.

Unul dintre cele mai importante tronsoane aflate în execuție este cel dintre Cluj-Napoca și zona Sălaj, care include lucrări complexe de artă inginerescă, precum viaducte de mari dimensiuni și noduri rutiere importante.

În paralel, în județul Bihor, se lucrează la segmentul Suplacu de Barcău – Chiribiș, un tronson reluat recent după o perioadă lungă de stagnare. Lucrările sunt într-un stadiu avansat, iar finalizarea este estimată în 2026.

De asemenea, segmentul Chiribiș – Biharia este în construcție, cu termen de finalizare estimat pentru 2027, ceea ce ar putea permite o circulație mai fluidă pe o mare parte din vestul țării.

Cel mai complex tronson al întregului proiect este cel care traversează zona montană dintre Sălaj și Cluj. Aici terenul dificil impune construcția unor lucrări de infrastructură de amploare, inclusiv numeroase viaducte, pasaje și structuri speciale.

Acest segment este considerat esențial pentru conectarea completă a autostrăzii, dar și cel mai dificil din punct de vedere tehnic și financiar.

Elementul central al acestui tronson este Tunelul Meseș, considerat cel mai lung tunel rutier de autostradă din România.

Tunelul va avea o lungime de aproximativ 2,7–2,9 kilometri și va fi construit în sistem cu două galerii independente, fiecare cu câte două benzi de circulație.

Proiectul prevede sisteme moderne de siguranță, ventilație și evacuare, conform standardelor europene, precum și galerii de legătură pentru situații de urgență.

Tunelul va traversa masivul Meseș, eliminând necesitatea unor săpături masive în versanți, care ar fi avut un impact semnificativ asupra mediului și stabilității terenului.

Cel mai complex și costisitor segment al Autostrăzii Transilvania este cel dintre Poarta Sălajului, Zalău și Nușfalău. Acesta include:

zeci de poduri, pasaje și viaducte

aproximativ 13 kilometri de structuri speciale

construcția Tunelului Meseș

teren montan dificil și lucrări de mare complexitate

Durata de execuție este estimată la mai mulți ani, iar finalizarea acestui tronson este preconizată pentru 2031.