”Veşti bune de pe Autostrada Transilvania (A3)! Pe secţiunile dintre Nădăşelu şi Zimbor (30,6 km), stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 94%”, a transmis, vineri, Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook. Potrivit oficialului, constructorul român Spedition UMB este mobilizat în şantier cu 500 de muncitori şi 131 de utilaje şi aşterne strat uzură pe calea 1 (între km 19+100 şi km 20+500). De asemenea, se lucrează la: • montare parapet median • consolidări • execuţie separator hidrocarburi • montare instalaţii electrice pentru iluminat ”În paralel, UMB lucrează intens la Nodul Rutier Românaşi, care va asigura descărcarea în DN1F şi DJ108A pentru întreg tronsonul Târgu Mureş – Poarta Sălajului (155 km), până la finalizarea secţiunii Poarta Sălajului – Zalău (inclusiv Tunelul Meseş)”, precizează Pistol. La acest şantier sunt mobilizaţi 64 de muncitori şi 38 de utilaje, stadiul fiind de 45%. ”Toate aceste şantiere vor fi finalizate anul acesta, la fel ca şi secţiunea Zimbor – Poarta Sălajului (12,24 km), unde tot Spedition UMB a depăşit deja 98% progres”, susţine directorul CNAIR. Valoarea însumată a celor 3 contracte (finanţate prin Programul Transport 2021-2027) este de aproximativ 2,53 miliarde lei (fără TVA).

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a transmis luni că lucrările pe lotul 1 al autostrăzii A0 Nord, pe tronsonul Joița – Corbeanca, au ajuns la aproximativ 40% stadiu fizic. Pe întreaga secțiune de 17,5 km sunt mobilizați aproximativ 650 de muncitori.

„Astăzi, Asocierea de constructori italieni și români (Pizzaroti – Retter) lucrează pe toți cei 17,5 km ai șantierului, cu aproximativ 650 de oameni și 300 de utilaje. Stadiul fizic este acum de aproximativ 40%, cu accent pe cele 7 pasaje (structuri), pe terasamente, pe așternerea de balast stabilizat și pe umpluturile la rampele pasajelor”, a scris Cristian Pistol pe Facebook.

El a precizat că, până la finalul anului, proiectul ar urma să genereze rezultate concrete, printre care reducerea semnificativă a timpului petrecut în trafic.