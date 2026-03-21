Lucrările pe secțiunea Margina – Holdea a Autostrăzii Lugoj – Deva (A1) au ajuns la un stadiu fizic de 56%, potrivit unei postări publicate de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis că pe șantierul de 9,13 kilometri este mobilizată o asociere de constructori români și bosniaci (UMB Spedition și EuroAsfalt), care lucrează cu aproximativ 330 de muncitori și 85 de utilaje pentru a accelera ritmul execuției.

Cristian Pistol a explicat pe Facebook că la primul tunel au fost finalizate excavațiile și lucrările de torcretare în ambele galerii, precizând că galeria de pe calea 2 are o lungime de 415 metri, iar cea de pe calea 1 măsoară 367,5 metri.

Totodată, fundațiile boltei întoarse au fost terminate în ambele galerii, iar hidroizolația a fost montată pe 340 de metri în galeria de pe sensul Nădlac – Sibiu și pe 324 de metri în galeria de pe sensul opus. În prezent, a subliniat el, galeria de pe calea 2 poate fi deja traversată cu mașina.

În ceea ce privește cel de-al doilea tunel, Cristian Pistol a arătat că în galeria de pe calea 2, cu o lungime totală de 1.985 de metri, au fost excavați până acum 930 de metri.

În galeria de pe calea 1, care va avea 1.825 de metri, lucrările de excavație au ajuns la 1.144 de metri. Pentru a crește ritmul intervențiilor, constructorii urmează să deschidă un nou acces în galeria de pe sensul Sibiu – Nădlac și să lucreze simultan din opt puncte.

Directorul CNAIR a mai menționat că a fost finalizată platforma destinată fabricii de grinzi ce vor fi montate ulterior pe poduri și viaducte. Contractul, în valoare de 1,82 miliarde de lei fără TVA, este finanțat prin PNRR și trebuie finalizat în cursul acestui an.

Odată cu deschiderea circulației pe secțiunea Margina – Holdea, Cristian Pistol spune că șoferii vor putea parcurge neîntrerupt autostrada de la Boița până la Nădlac, pe o distanță de peste 360 de kilometri.