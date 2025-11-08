În cadrul unei emisiuni difuzate de Prima TV, Daniel Băluţă a precizat că nu se consideră dezavantajat în competiţia electorală pentru Primăria Capitalei, chiar dacă adversarul său principal, Cătălin Drulă, este perceput ca având sprijinul fostului primar, Nicuşor Dan.

„Eu mă simt la fel de susţinut ca oricare candidat pro-european şi pro-atlantic în această competiţie”, a afirmat Daniel Băluţă.

Întrebat direct dacă se simte sprijinit de Nicuşor Dan, Băluţă a explicat că, în opinia sa, preşedintele susţine valorile şi proiectele pro-europene, nu persoane sau partide anume.

„La fel de mult cât sunt ceilalţi candidaţi care împărtăşesc aceeaşi viziune pe care preşedintele o are. Nu m-am considerat dezavantajat în niciun moment, nu am niciun fel de frustrare vizavi de chestiunea asta”, a adăugat edilul Sectorului 4.

Social-democratul a detaliat şi motivele pentru care consideră că are o relaţie bună cu fostul primar general. Potrivit acestuia, colaborarea dintre Primăria Sectorului 4 şi Primăria Capitalei în timpul mandatului lui Nicuşor Dan s-a bazat pe principii administrative, nu pe criterii politice.

„În ceea ce mă priveşte, relaţia pe care am avut-o cu primarul Nicuşor Dan a fost una pragmatică, onestă, de susţinere a proiectelor, nu l-am văzut niciodată pe Nicuşor Dan să spună: ‘Nu facem lucrul ăsta pentru că tu eşti PSD-ist, sau pentru că tu eşti USR-ist… nu există aşa ceva!’”, a precizat Daniel Băluţă.

Edilul a subliniat că alegerile pentru Capitală sunt, în opinia sa, despre administraţie şi competenţă, nu despre ideologii politice. El a explicat astfel de ce sigla PSD nu este foarte vizibilă pe materialele sale de campanie.

Daniel Băluţă, care este şi vicepreşedinte al PSD, a declarat că nu are ambiţii legate de conducerea partidului, afirmând că scopul său este administrativ, nu politic. În cadrul aceleiaşi emisiuni, acesta a discutat despre relaţia cu noul preşedinte al social-democraţilor, Sorin Grindeanu.

„Am o relaţie bazată pe încredere maximă cu preşedintele Sorin Grindeanu şi, spre surprinderea foarte multor oameni din afara partidului, preşedintele Sorin Grindeanu mă susţine din tot sufletul”, a declarat Daniel Băluţă.

Deşi cei doi s-au aflat anterior în competiţie pentru conducerea interimară a PSD, Băluţă a spus că relaţia lor a devenit mai bună după acea perioadă.

„Votul este cel care decide, Sorin a câştigat, i-am respectat din secunda întâi autoritatea, pentru că altfel nu ar funcţiona lucrurile şi nu a existat niciun fel de fricţiune sau disensiune, nu m-am simţit în niciun fel. De altfel, vedeţi că sunt parte din echipa lui Sorin Grindeanu şi avem, pot să spun, o relaţie chiar mai bună decât înainte să candidez, ceea ce este un lucru foarte bun”, a explicat primarul Sectorului 4.

Băluţă a subliniat că, atât în ceea ce-l priveşte pe el, cât şi pe Grindeanu, există „o abordare bilaterală plină de respect şi de onoare”. El a adăugat că relaţia instituţională din partid funcţionează fără conflicte, iar sprijinul din partea conducerii PSD este total.

În aceeaşi emisiune, Daniel Băluţă a comentat şi sprijinul primit din partea lui Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 4 şi actual lider politic. Potrivit acestuia, susţinerea publică a lui Piedone reprezintă o validare a activităţii sale administrative.

„Paradoxul este că nu l-am convins. Aflând că m-am înscris în această competiţie, am avut bucuria şi plăcerea – pe care poate în sufletul meu chiar o aşteptam – ca domnul Cristian Popescu Piedone să declare următorul lucru: că atunci când va intra în cabina de vot, va vota Daniel Băluţă. Şi e un lucru care îmi face foarte mare plăcere şi este o recunoaştere a faptului că am făcut o treabă bună în Sectorul 4”, a afirmat candidatul PSD.

Băluţă a amintit că relaţia sa cu Piedone datează din perioada în care acesta era primar al Sectorului 4, iar el ocupa funcţia de viceprimar.

„În 2012, Daniel Băluţă a fost ales consilier local în Sectorul 4 pe listele PSD. La acel scrutin, Cristian Popescu Piedone a fost ales primar al sectorului cu susţinerea PSD şi PNL, care formau alianţa USL”, a reamintit edilul.

După demisia lui Piedone din 2015, în urma tragediei de la Colectiv, Daniel Băluţă a preluat conducerea Primăriei Sectorului 4 şi a fost ales oficial primar în 2016. De atunci, spune el, a încercat să continue proiectele locale într-un mod pragmatic, concentrându-se pe modernizarea infrastructurii şi pe servicii publice eficiente.

Cristian Popescu Piedone a candidat în 2024 pentru funcţia de primar general al Capitalei, clasându-se pe locul al treilea, după Nicuşor Dan şi Gabriela Firea. Deşi nu a reuşit să ajungă în turul decisiv, prezenţa sa în campanie a influenţat votul din zona de stânga, divizând electoratul.