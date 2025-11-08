Daniel Băluță a declarat, sâmbătă, la Prima TV, că principalul motiv pentru care a ales să candideze acum este faptul că un număr semnificativ de persoane i-au cerut acest lucru, invocând principiul „vox populi, vox dei” ca argument esențial al deciziei sale. El a făcut această afirmație în contextul unei întrebări legate de alegerea de a intra în cursă înainte de alegerile la termen pentru Primăria Capitalei.

„Primul motiv este că un număr important de oameni mi-au solicitat să o fac şi întotdeauna vox populi, vox dei, astfel încât este un argument esenţial pe care îl am”, a explicat Daniel Băluţă, sâmbătă, la Prima TV, întrebat de ce candidează acum şi de ce nu a aşteptat scrutinul la termen pentru funcţia de primar general al Capitalei.

Daniel Băluță afirmă că își dorește să extindă la nivelul întregului București transformarea pe care o consideră remarcabilă în sectorul 4, realizată în perioada mandatului său. El este de părere că niciunul dintre contracandidați nu deține experiența acumulată de el și de echipa sa în administrația locală.

De asemenea, Băluță susține că, de la preluarea funcției de primar al sectorului 4, administrația pe care o conduce a atras fonduri de peste 5 miliarde de euro, investiții care, în opinia sa, au avut impact nu doar la nivel de sector, ci și în Capitală și în întreaga țară, contribuind la generarea de valoare economică.

Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei, susține că păstrarea sectoarelor Bucureștiului este esențială. Poziția sa este în totală contradicție cu cea a unuia dintre principalii contracandidați, Cătălin Drulă, care a declarat că actuala organizare administrativă pe sectoare ar trebui eliminată.

„Am considerat şi consider că sunt absolut necesare sectoarele Bucureştiului pentru că de unul singur nu este normal şi nici nu este raţional să conduci o comunitate atât de mare, cu atât de multe probleme, după cum se vede. Sunt un om al dialogului, al deschiderii, al transparenţei şi, ca atare, consider că împreună cu ceilalţi primari de sector, lucrând sinergic, putem să ajungem, nu peste noapte, este drept, acolo unde noi, toţi bucureştenii, ne dorim”, a afirmat Daniel Băluţă sâmbătă, la Prima Tv.

El afirmă că existența sectoarelor a adus „energie” Bucureștiului, dar admite că dezvoltarea orașului nu a fost unitară și subliniază că tocmai primarul general trebuie să asigure o viziune coerentă pentru Capitală. Potrivit lui Băluță, prioritatea sa este creșterea calității vieții locuitorilor.

De cealaltă parte, candidatul USR, Cătălin Drulă, a declarat că un oraș precum New York, de aproximativ patru ori mai mare decât Bucureștiul, este administrat de un singur primar și consideră că sistemul celor șase sectoare – introdus în 2001, în mandatul lui Adrian Năstase – ar trebui să fie eliminat.

”Oraşul New York e de vreo 4 ori mai mare decât Bucureştiul. Şi, totuşi, e condus de un singur primar şi de o singură primărie. Închipuiţi-vă că în Lower Manhattan unul ar pune palmieri, în Eastern Brooklyn altul pune pavele şi betonează în jurul copacilor, iar în Queens îl loveşte talentul pe un boss local cu fântânile cântătoare. Nu prea are sens, nu-i aşa?”, a explicat Drulă într-o postare pe Facebook.

Candidatul USR spune că New York a făcut reforma guvernării consolidate, adică o singură primărie, în 1898 şi e timpul să o facem şi noi.