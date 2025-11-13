Candidatul PSD la Primăria Capitalei și actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, a transmis joi, în cadrul unui interviu la Digi24, că alegerile parțiale din București ar trebui privite aproape exclusiv prin prisma rezultatelor și a capacității candidaților de a livra proiecte pentru comunitate.

El a afirmat că bucureștenii sunt saturați de politică și că această competiție electorală ar trebui să se concentreze pe soluții, nu pe dispute între candidați și partide.

El a afirmat că Bucureștiul a avut parte prea mulți ani de politică fără rezultate, subliniind că dezbaterile și disputele nu au înlocuit metroul, nu au fluidizat traficul și nu au reparat rețelele de termoficare. În opinia sa, bucureștenii ar trebui să opteze pentru un manager care a dovedit capacitatea de a ridica nivelul comunității pe care o reprezintă și de a lucra în beneficiul întregii Capitale.

Candidatul PSD a prezentat ca argument investițiile realizate în Sectorul 4, menționând că proiectele de infrastructură implementate — de la spitale și UPU, la stații de pompieri, Planșeul Unirii sau secția de Arși — au fost realizate pentru locuitori din toate zonele Bucureștiului, nu doar pentru cei din sectorul pe care îl administrează.

„Cel mai important lucru pe care vreau să vi-l spun este că eu respect pe absolut toţi candidaţii ce s-au înscris până acum în această cursă şi, evident, pe cei care se vor înscrie în această cursă. Este normal şi este firesc, mai ales raportându-ne la experienţa ultimului an, un an electoral extrem de intens, să respectăm întru totul votul oamenilor. Pentru că, atât de multă politică a fost în acest interval de timp, încât oamenii cu certitudine se simt saturaţi de acest aspect. De aceea am considerat şi consider că în aceste alegeri este vorba probabil doar 1% de politică şi 99% este vorba despre rezultate, despre capacitatea pe care candidaţii o au de a livra lucrurile către comunitate, de a prezenta ceea ce au făcut, ceea ce fac şi cred că asta este esenţial. (…) Am avut politică în Bucureşti mult prea mulţi ani şi această politică nu a ţinut loc nici de metrou, nici de trafic, nici de termie. Toate lucrurile astea nu fac politică. De aceea cred că bucureştenii ar trebui să se orienteze către un manager care a dovedit că poate să îşi ridice comunitatea pe care o reprezintă, un om care a lucrat nu doar pentru comunitatea lui, ci pentru întregul Bucureşti. (…) Am mai avut, în calitate de manager, această determinare de a asuma, spre a face lucruri extrem de dificile, pe care niciun alt coleg nu a îndrăznit să le facă. Şi mă raportez aici măcar la cea mai importantă investiţie din România de astăzi, magistrala M4 de metrou, Gara de nord – Gara Progresul, 14 staţii de metrou cu o valoare de 17 miliarde de lei, Planşeul Unirii, de asemenea o lucrare pe care am asumat-o”, a afirmat Daniel Băluță.

Daniel Băluță a declarat că îl respectă pe Nicușor Dan, actualul președinte al României, menționând că acesta a făcut tot ce a depins de el pentru a îmbunătăți situația Capitalei în mandatul său de primar general. Băluță a precizat că a votat pentru referendumul inițiat de Nicușor Dan la vremea respectivă, acționând conform propriei conștiințe.

El a adăugat că experiența acelui referendum a reprezentat o lecție importantă de funcționare democratică și că l-a făcut să conștientizeze că problemele comunității trebuie tratate diferit față de disputele politice parlamentare. În opinia sa, la nivel local, factorul politic „trebuie să tindă către zero”.

„Domnul Nicuşor Dan este astăzi preşedintele României. El a fost votat de şase milioane de oameni. Astfel încât respectul pe care este normal, ca cetăţean al României să îl am pentru această instituţie, mă determină să vă spun că domnul primar Nicuşor Dan a făcut tot ceea ce a stat în putinţă pentru a face lucruri cât mai bune pentru Bucureşti. (…) A fost o lecţie importantă pentru întregul mod de funcţionare al democraţiei din România şi inclusiv pentru mine, ca individ, un exerciciu important. Am acţionat exact aşa cum mi-a dictat conştiinţa. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, mi-am dat seama că, atunci când vorbim de problemele unei comunităţi, când vorbim despre alegeri locale, nu le putem compara niciodată cu cele parlamentare. De aceea, factorul politic trebuie să tindă către zero”, a afirmat Daniel Băluță.

Referindu-se la primele 100 de zile de mandat, în cazul în care va câștiga alegerile, Daniel Băluță a explicat că își va organiza activitatea în jurul conceptului de „urgențe și priorități”. El a afirmat că prima urgență o reprezintă rețeaua de termoficare și necesitatea de a evalua stadiul celor 1.000 de kilometri de conducte principale, pentru a identifica sectoarele acoperite deja de studii de fezabilitate, proiecte tehnice și finanțare.

Băluță a mai spus că va convoca imediat toți furnizorii de utilități, inclusiv Distrigaz, pentru a preveni repetarea unei tragedii ca cea din cartierul Rahova. În opinia sa, este esențial ca administrația locală și operatorii de rețele să funcționeze în parteneriat.

„Urgenţa zero, urgenţele urbane, trebuie să ne ocupăm de tot ceea ce înseamnă reţelistică. Vreau să vedem câţi din cei 1000 de km de reţea principală, de exemplu, au studii de fezabilitate, proiecte tehnice, finanţare, astfel încât să avem capacitatea ca întreaga lungime să fie acoperită şi oamenii să poată să aibă apă caldă. Avem de făcut discuţiile cu furnizorii de utilităţi. Avem de chemat Distrigaz, astfel încât drama pe care am văzut-o în Bucureşti să nu se mai întâmple, să vedem ce se întâmplă acolo şi să putem de îndată înlocui, acolo unde este cazul, să fim împreună, să funcţionăm în parteneriat. La fel şi ceilalţi furnizori de utilităţi”, a afirmat Băluță.

În privința traficului, Băluță a subliniat că va monitoriza atent evoluția șoselei de centură, chiar dacă proiectul aparține Ministerului Transporturilor. El a menționat că va urmări îndeaproape stadiul A0, inelul median și inelul central, dar și proiecte punctuale precum Prelungirea Ghencea, despre care consideră că poate fi finalizată rapid.

Candidatul PSD a mai precizat că este preocupat de situația persoanelor aflate în dificultate, afirmând că în București există oameni care nu și-au primit ajutoarele sociale la timp. Printre primele măsuri se va afla, astfel, identificarea fondurilor necesare pentru a achita toate datoriile către cetățeni.

De asemenea, el a afirmat că va chema directorii de spitale pentru a evalua starea infrastructurii medicale și nevoile urgente ale unităților sanitare.

„Am văzut foarte mulţi oameni cu probleme sociale deosebite şi care suferă din cauza faptului că nu au primit ajutoarele sociale de care au nevoie, m-aş preocupa să văd cum pot să obţin fondurile necesare să-mi achit datoririle faţă de oameni. Pentru că este corect în viaţa asta să fim cinstiţi. Aş invita directorii de spitale şi aş vrea să văd care este statusul de funcţionare al infrastructurii pentru fiecare dintre spitale”, a adăugat edilul Sectorului 4.

La final, Băluță a transmis că nu va promite schimbări miraculoase peste noapte și că ar fi necinstit să afirme că traficul, termoficarea sau alte probleme se vor rezolva instant.

El a subliniat că experiența acumulată în Sectorul 4 îi permite să propună bucureștenilor o abordare realistă și un model de management bazat pe metode care au dat deja rezultate.