Compania D.Trading, divizia de trading a conglomeratului energetic DTEK, controlat de antreprenorul Rinat Ahmetov, a încheiat un nou acord de achiziție de energie electrică din România, pentru o capacitate de 200 MW.

Contractul a fost semnat cu compania israeliană Econergy și vizează energia produsă de parcurile solare Rătești și Părău, potrivit profit.ro.

Acordul reprezintă al treilea contract de achiziție de energie regenerabilă semnat de D.Trading în România într-un interval de aproximativ o lună. Strategia companiei indică o accelerare clară a implicării pe piața locală, într-un context regional marcat de nevoia de diversificare a surselor de energie și de securitate energetică sporită.

La începutul lunii decembrie, D.Trading a semnat un acord pe doi ani cu compania daneză Eurowind Energy, care vizează achiziția de energie electrică provenită dintr-un parc eolian și unul fotovoltaic din România, cu o putere instalată totală de 110 MW.

Tot în luna decembrie, divizia de trading a grupului DTEK a încheiat un acord cu compania portugheză EDP, pentru achiziția a aproximativ 200 GWh de energie electrică pe an.

În paralel cu aceste contracte, grupul DTEK a finalizat construcția parcului fotovoltaic Văcărești, cu o capacitate de 126 MW. Prin acest proiect, portofoliul operațional de energie regenerabilă al companiei în România ajunge la aproape 300 MW, consolidând poziția grupului pe piața locală.

Parcul solar Rătești, situat în județul Argeș și deținut de Econergy, este în prezent cel mai mare parc solar operațional din România, având o capacitate instalată de 155 MW. Acesta joacă un rol central în noul acord de achiziție de energie semnat cu D.Trading.

În județul Brașov, Econergy dezvoltă proiectul Părău Faza 2, un complex fotovoltaic cu o capacitate de 342 MW, pentru care compania a obținut un contract pentru diferență pe 15 ani de la Ministerul Energiei.

Contractorul EPC selectat este conglomeratul chinez Shanghai Electric, care a realizat și prima fază a proiectului, de 92 MW, pusă în funcțiune anul trecut.

Investiția totală în Părău Faza 2, care include și un sistem de stocare a energiei în baterii cu o capacitate de 150 MW, este estimată la 275 de milioane de euro.

Veniturile cumulate prognozate pe durata schemei CfD sunt evaluate la aproximativ 447 de milioane de euro, iar Econergy analizează posibilitatea atragerii unui partener, după modelul proiectelor dezvoltate anterior în România.