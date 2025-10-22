Trei cutremure au fost înregistrate în ultimele 24 de ore în diferite zone ale lumii – Costa Rica, Afganistan și România –, potrivit datelor furnizate de centrele seismologice internaționale.

Cel mai puternic dintre ele, cu magnitudinea de 6,0 grade pe scara Richter, s-a produs în Costa Rica. Seismul a avut loc la o adâncime de 31 de kilometri. Deocamdată, nu au fost raportate victime sau pagube materiale semnificative.

Un alt cutremur, cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter, a fost înregistrat în regiunea munților Hindukuș din Afganistan. Seismul s-a produs la o adâncime de 244 km, fiind resimțit și în capitala Kabul, unde doi martori citați de agenția de presă „Reuters” au declarat că s-au simțit mai multe zguduituri puternice.

Și în România s-a produs un seism de intensitate redusă. Luni dimineața, la ora 03:35, un cutremur de suprafață cu magnitudinea 3,3 grade pe scara Richter a avut loc în județul Brăila, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cutremurul s-a produs la o adâncime de 7,9 km, fiind localizat la 9 km nord-est de Brăila și 11 km sud de Galați.

Până acum, nu au fost semnalate daune majore sau victime în urma acestor evenimente seismice.

În ziua de 21 octombrie, la ora 11:02 (ora locală a României), s-a produs în Iran un cutremur cu magnitudinea de 5,2, la adâncimea de 10.0km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 26km S de Yasuj, 35km N de Nurabad, 77km E de Dogonbadan, 90km N de Kazerun.

În ziua de 20 octombrie, la ora 22:04 (ora locală a României), s-a produs în Japonia un cutremur cu magnitudinea de 5,0, la adâncimea de 360.0km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 30km SE de Hashimoto, 38km S de Sakurai, 40km S de Kashihara-shi, 46km SE de Tondabayashicho, 47km S de Tenri, 53km E de Iwade, 53km SE de Kashihara, 54km S de Nabari, 55km SE de Matsubara, 55km SE de Izumi.

Pe data de 19 octombrie, la ora 10:23 (ora locală a României), s-a produs în Rusia un cutremur cu magnitudinea de 5,3, la adâncimea de 10.0km, potrivit sursei citate anterior.