Potrivit datelor oficiale transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut loc sâmbătă, 13 decembrie 2025, în regiunea Transilvania, județul Sibiu.

„În ziua de 13 Decembrie 2025, la ora 09:41:51 (ora locală a României), s-a produs în TRANSILVANIA, SIBIU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adâncimea de 5.0 km”, a transmis Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Adâncimea de doar 5 kilometri indică un seism superficial, specific zonelor cu tensiuni tectonice locale, care, în general, este resimțit slab sau deloc de populație.

Specialiștii au precizat că epicentrul cutremurului a fost localizat în apropierea mai multor orașe din centrul și vestul țării, la:

25 km vest de Sibiu

37 km sud-est de Alba Iulia

59 km sud-vest de Mediaș

72 km est de Hunedoara

72 km est de Deva

86 km nord-vest de Râmnicu Vâlcea

87 km sud de Turda

91 km nord-est de Târgu Jiu

Datorită magnitudinii reduse, seismul nu a produs efecte semnificative în aceste zone.

Județul Sibiu și, în general, centrul Transilvaniei nu sunt considerate zone cu seismicitate ridicată. Cutremurele produse aici sunt rare și au, de regulă, magnitudini mici. Astfel de evenimente sunt monitorizate permanent de specialiști și nu indică, potrivit acestora, un risc iminent de cutremure majore.

Până la această oră, autoritățile nu au semnalat pagube materiale sau victime în urma seismului din județul Sibiu. Cutremurul se încadrează în categoria evenimentelor slabe, cu rol preponderent informativ și de monitorizare seismologică.

Chiar dacă seismele din această zonă sunt rare, autoritățile recomandă respectarea unor reguli de bază, valabile în orice regiune:

Dacă te afli într-o clădire:

-păstrează-ți calmul și nu ieși în grabă;

-adăpostește-te sub o masă solidă, un birou sau lângă un perete interior de rezistență;

-stai departe de ferestre, oglinzi, corpuri de mobilier înalte sau obiecte care pot cădea;

-nu folosi liftul.

Dacă ești în exterior:

-îndepărtează-te de clădiri, stâlpi, cabluri electrice și copaci;

-caută un spațiu deschis și rămâi acolo până la încetarea mișcărilor.

Dacă te afli într-un autoturism:

-oprește într-un loc sigur, departe de clădiri sau pasaje;

-rămâi în mașină până la oprirea seismului.

După cutremur:

-verifică eventualele avarii din locuință;

-închide gazul și curentul electric dacă suspectezi scurgeri sau defecțiuni;

-evită folosirea flăcărilor deschise;

-urmărește informațiile oficiale și respectă indicațiile autorităților.