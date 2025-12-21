Duminică dimineață, România a fost zguduită de un seism cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter, conform datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea-Buzău, la o adâncime de peste 130 de kilometri, și a fost resimțit în jurul orei 08:27.

Seismul s-a produs în apropierea mai multor orașe importante, printre care Focșani, Buzău, Brașov, Sfântu-Gheorghe și Ploiești, la distanțe cuprinse între 55 și 84 de kilometri.

În primele două săptămâni ale lunii decembrie, România a înregistrat o serie de cutremure de intensitate redusă, cele mai importante fiind înregistrate în zona seismică Vrancea și în județul Sibiu, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Pe 21 decembrie, un seism de magnitudine 3,1 grade a fost resimțit în zona Vrancea-Buzău. Cu câteva zile înainte, pe 18 decembrie, un cutremur de 3,4 grade s-a produs la o adâncime de peste 80 de kilometri, tot în Vrancea.

Pe 13 decembrie, județul Sibiu a fost zguduit de un cutremur mai puțin obișnuit, de 2,4 grade, la o adâncime foarte mică, de doar 5 kilometri. În aceeași perioadă, pe 12 decembrie, un alt seism semnificativ, de 3,9 grade, a avut loc în apropierea orașelor Buzău și Focșani, iar pe 11 decembrie s-a înregistrat un cutremur de 2,0 grade tot în zona Vrancea-Buzău.

De asemenea, pe 5 decembrie, zona de graniță cu Serbia a fost afectată de un cutremur minor de 2,3 grade, resimțit doar la intensitatea I.

Datele oficiale ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) arată că România a înregistrat anul acesta mai multe cutremure de intensitate moderată, cel mai puternic fiind un seism de 4,6 grade pe scara Richter produs pe 11 mai 2025, în zona seismică Vrancea. Cutremurul s-a produs la ora 21:34, la o adâncime de 125 de kilometri, fiind considerat până în prezent cel mai semnificativ seism al anului.

Alte evenimente seismice notabile din 2025 includ un cutremur de 4,4 grade în județul Buzău, pe 13 februarie, și un seism de aceeași magnitudine, înregistrat pe 22 august în județul Gorj, la o adâncime redusă de 15 kilometri.