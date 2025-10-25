Primul seism, de intensitate medie, a avut o magnitudine de 4,2 și s-a produs la o adâncime de 129,6 kilometri. Epicentrul a fost localizat în zona Vrancea, una dintre cele mai active seismic din România.

Cutremurul a fost resimțit în mai multe localități din apropiere, fiind situat la aproximativ 43 km vest de Focșani, 55 km nord de Buzău, 70 km est de Sfântu Gheorghe, 79 km est de Brașov și 91 km nord-est de Ploiești.

Conform mărturiilor postate pe site-ul INCDFP, cutremurul a fost resimțit și în București, aflat la aproximativ 150 de kilometri distanță de epicentru.

„Et. 7. Scurt, pe orizontală, s-au mișcat ușile glisante de la dulap”, este una dintre relatările consemnate pe infp.ro.

Cutremurul a fost urmat de un al doilea seism, de intensitate similară, care s-a produs la ora 05:11, la o adâncime de 127,9 kilometri.

Epicentrul celui de-al doilea cutremur a fost localizat la 37 km vest de Focșani, 59 km nord de Buzău, 74 km est de Sfântu Gheorghe, 85 km est de Brașov, 96 km nord-est de Ploiești și 97 km sud-vest de Bârlad.

Un seism cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter a avut loc miercuri, 22 octombrie 2025, la ora 10:23, în zona seismică Vrancea, conform informațiilor furnizate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP). Cutremurul, înregistrat la o adâncime de aproximativ 90 de kilometri, a fost slab resimțit în mai multe județe din apropierea epicentrului.

Institutul Național pentru Fizica Pământului a informat că mișcarea seismică produsă miercuri dimineață, la ora 10:23:27, a avut loc în zona Vrancea — una dintre cele mai active regiuni seismice din România.

Cutremurul a avut o magnitudine de 4,2 și s-a produs la o adâncime estimată de aproximativ 90 de kilometri. Specialiștii explică faptul că un astfel de nivel de energie este considerat moderat și nu reprezintă un pericol major pentru populație sau infrastructură, însă evenimentele de acest tip sunt esențiale pentru monitorizarea și înțelegerea activității seismice din regiune.

Epicentrul cutremurului a fost situat în apropierea mai multor orașe din centrul-estul României. Conform datelor INFP, acesta se afla la aproximativ 41 km nord-vest de Focșani, 72 km est de Sfântu Gheorghe, 78 km sud de Bacău, 80 km nord de Buzău, 83 km sud-vest de Bârlad și 89 km est de Brașov.

VEZI AICI!