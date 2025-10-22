Institutul Național pentru Fizica Pământului a anunțat că mișcarea tectonică de miercuri dimineață s-a produs la ora 10:23:27, în zona Vrancea, una dintre cele mai active din punct de vedere seismologic din România.

Magnitudinea cutremurului a fost de 4,2, iar adâncimea la care s-a produs a fost estimată la 90 de kilometri. Potrivit specialiștilor, acest nivel de energie este considerat moderat și nu prezintă risc major pentru populație sau infrastructură, însă astfel de evenimente sunt importante pentru analiza comportamentului zonei seismice.

Cutremurul a fost localizat în apropierea mai multor orașe din zona central-estică a țării. Conform datelor INFP, epicentrul s-a situat la aproximativ 41 de kilometri nord-vest de Focșani, 72 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 78 de kilometri sud de Bacău, 80 de kilometri nord de Buzău, 83 de kilometri sud-vest de Bârlad și 89 de kilometri est de Brașov.

Mișcarea tectonică a fost percepută slab de populație, în special în localitățile apropiate de epicentru. În zonele montane și subcarpatice, locuitorii au relatat că au simțit o ușoară vibrație a solului și a clădirilor, fără a fi semnalate pagube. Astfel de cutremure, deși de mică intensitate, sunt urmărite atent de seismologi, deoarece oferă informații utile privind evoluția activității subcrustale din Vrancea.

Specialiștii explică faptul că regiunea Vrancea este un punct de convergență între plăcile tectonice care generează periodic mișcări ale scoarței terestre. De aceea, cutremurele moderate sunt relativ frecvente și reprezintă o parte normală a procesului geologic din zonă.

„Cutremurele de adâncime intermediară, cum este cel de astăzi, sunt caracteristice pentru Vrancea și nu trebuie să provoace îngrijorare. Ele sunt monitorizate permanent, iar datele colectate ajută la înțelegerea mai bună a dinamicii seismice regionale”, explică un expert INFP.

Regiunea Vrancea este recunoscută pentru activitatea sa seismică constantă, fiind zona cu cea mai mare frecvență de cutremure din România. Majoritatea seismelor produse aici au loc la adâncimi între 70 și 150 de kilometri și sunt cauzate de procesele tectonice din zona de contact dintre microplăcile geologice.

Deși cutremurul de miercuri nu a avut o intensitate care să determine efecte vizibile, astfel de evenimente oferă specialiștilor date importante pentru evaluarea riscurilor viitoare. Activitatea seismică moderată este, de fapt, un indicator că regiunea își eliberează treptat tensiunile acumulate, reducând probabilitatea unor mișcări mai puternice pe termen scurt.

Autoritățile și instituțiile de profil continuă monitorizarea zonei, iar datele obținute sunt utilizate pentru actualizarea hărților de risc seismic și pentru informarea populației în privința măsurilor de prevenție.

Specialiștii recomandă populației să fie informată din surse oficiale și să cunoască măsurile de siguranță în caz de cutremur, inclusiv păstrarea calmului și respectarea indicațiilor autorităților locale competente în timpul și după producerea unui seism.