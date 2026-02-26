Cutremur după cutremur în România
Un cutremur s-a produs la ora 05:37, având magnitudinea de 3,3 pe scara Richter. Seismul a avut loc la adâncimea de 119,9 km, în apropierea următoarelor oraşe: 31 km vest de Focșani, 61 km nord de Buzău, 80 km est de Sfântu-Gheorghe, 90 km sud-vest de Bârlad, 92 km est de Brașov şi 96 km sud de Bacău.
Un alt seism a fost înregistrat la ora 00:31, cu magnitudinea de 2,7, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău. Acesta s-a produs la adâncimea de 124,6 km, în apropierea următoarelor oraşe: 49 km nord-vest de Buzău, 64 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 65 km est de Brașov, 65 km vest de Focșani, 66 km nord-est de Ploiești şi 96 km nord-est de Târgoviște, arată INFP.
Reguli în caz de cutremur
În caz de cutremur, rămâi calm și adăpostește-te sub un obiect solid sau într-un cadru rezistent. Protejează-ți capul și gâtul, stai departe de ferestre și obiecte care pot cădea. După cutremur, verifică-ți starea și pe a celor din jur, evită focul deschis și ascultă informațiile oficiale. Așteaptă replicile seismice înainte de a ieși afară.
1. În timpul cutremurului
-
Rămâi calm – panica poate duce la accidente.
-
Adăpostește-te – sub o masă solidă, birou sau cadrul unei uși rezistente.
-
Protejează-ți capul și gâtul – cu brațele sau obiecte precum perne.
-
Nu ieși imediat afară – poți fi rănit de căderi de tencuială, sticlă sau elemente structurale.
-
Depărtează-te de ferestre și obiecte care pot cădea – rafturi, vitrine, oglinzi.
-
Dacă ești afară, stai departe de clădiri, stâlpi, copaci și linii electrice.
2. După cutremur
-
Verifică dacă ești rănit și acordă primul ajutor dacă este necesar.
-
Ieși cu prudență dacă clădirea este deteriorată. Evită ascensoarele.
-
Ascultă surse oficiale – radio, TV sau aplicații de avertizare pentru instrucțiuni.
-
Așteaptă replici seismice – acestea pot fi la fel de periculoase.
-
Verifică vecinii, mai ales persoanele în vârstă sau cu dizabilități.
-
Nu folosi foc deschis – există riscul de scurgeri de gaze.
3. Pregătirea dinainte de cutremur
-
Pregătește trusă de urgență: apă, hrană neperisabilă, lanternă, baterii, radio, medicamente.
-
Fixează mobilierul greu și obiectele care pot cădea.
-
Stabilește un plan de evacuare și puncte de întâlnire pentru familie sau colegi.
-
Învață să opriți gazul, apa și curentul dacă e necesar.
