Din cuprinsul articolului

Cutremur după cutremur în România

Un cutremur s-a produs la ora 05:37, având magnitudinea de 3,3 pe scara Richter. Seismul a avut loc la adâncimea de 119,9 km, în apropierea următoarelor oraşe: 31 km vest de Focșani, 61 km nord de Buzău, 80 km est de Sfântu-Gheorghe, 90 km sud-vest de Bârlad, 92 km est de Brașov şi 96 km sud de Bacău.

Un alt seism a fost înregistrat la ora 00:31, cu magnitudinea de 2,7, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău. Acesta s-a produs la adâncimea de 124,6 km, în apropierea următoarelor oraşe: 49 km nord-vest de Buzău, 64 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 65 km est de Brașov, 65 km vest de Focșani, 66 km nord-est de Ploiești şi 96 km nord-est de Târgoviște, arată INFP.

Reguli în caz de cutremur

În caz de cutremur, rămâi calm și adăpostește-te sub un obiect solid sau într-un cadru rezistent. Protejează-ți capul și gâtul, stai departe de ferestre și obiecte care pot cădea. După cutremur, verifică-ți starea și pe a celor din jur, evită focul deschis și ascultă informațiile oficiale. Așteaptă replicile seismice înainte de a ieși afară.

1. În timpul cutremurului

  • Rămâi calm – panica poate duce la accidente.

  • Adăpostește-te – sub o masă solidă, birou sau cadrul unei uși rezistente.

  • Protejează-ți capul și gâtul – cu brațele sau obiecte precum perne.

  • Nu ieși imediat afară – poți fi rănit de căderi de tencuială, sticlă sau elemente structurale.

  • Depărtează-te de ferestre și obiecte care pot cădea – rafturi, vitrine, oglinzi.

  • Dacă ești afară, stai departe de clădiri, stâlpi, copaci și linii electrice.

2. După cutremur

  • Verifică dacă ești rănit și acordă primul ajutor dacă este necesar.

  • Ieși cu prudență dacă clădirea este deteriorată. Evită ascensoarele.

  • Ascultă surse oficiale – radio, TV sau aplicații de avertizare pentru instrucțiuni.

  • Așteaptă replici seismice – acestea pot fi la fel de periculoase.

  • Verifică vecinii, mai ales persoanele în vârstă sau cu dizabilități.

  • Nu folosi foc deschis – există riscul de scurgeri de gaze.

3. Pregătirea dinainte de cutremur

  • Pregătește trusă de urgență: apă, hrană neperisabilă, lanternă, baterii, radio, medicamente.

  • Fixează mobilierul greu și obiectele care pot cădea.

  • Stabilește un plan de evacuare și puncte de întâlnire pentru familie sau colegi.

  • Învață să opriți gazul, apa și curentul dacă e necesar.