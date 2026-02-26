Un cutremur s-a produs la ora 05:37, având magnitudinea de 3,3 pe scara Richter. Seismul a avut loc la adâncimea de 119,9 km, în apropierea următoarelor oraşe: 31 km vest de Focșani, 61 km nord de Buzău, 80 km est de Sfântu-Gheorghe, 90 km sud-vest de Bârlad, 92 km est de Brașov şi 96 km sud de Bacău.

Un alt seism a fost înregistrat la ora 00:31, cu magnitudinea de 2,7, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău. Acesta s-a produs la adâncimea de 124,6 km, în apropierea următoarelor oraşe: 49 km nord-vest de Buzău, 64 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 65 km est de Brașov, 65 km vest de Focșani, 66 km nord-est de Ploiești şi 96 km nord-est de Târgoviște, arată INFP.

În caz de cutremur, rămâi calm și adăpostește-te sub un obiect solid sau într-un cadru rezistent. Protejează-ți capul și gâtul, stai departe de ferestre și obiecte care pot cădea. După cutremur, verifică-ți starea și pe a celor din jur, evită focul deschis și ascultă informațiile oficiale. Așteaptă replicile seismice înainte de a ieși afară.

1. În timpul cutremurului

Rămâi calm – panica poate duce la accidente.

Adăpostește-te – sub o masă solidă, birou sau cadrul unei uși rezistente.

Protejează-ți capul și gâtul – cu brațele sau obiecte precum perne.

Nu ieși imediat afară – poți fi rănit de căderi de tencuială, sticlă sau elemente structurale.

Depărtează-te de ferestre și obiecte care pot cădea – rafturi, vitrine, oglinzi.

Dacă ești afară, stai departe de clădiri, stâlpi, copaci și linii electrice.

Verifică dacă ești rănit și acordă primul ajutor dacă este necesar.

Ieși cu prudență dacă clădirea este deteriorată. Evită ascensoarele.

Ascultă surse oficiale – radio, TV sau aplicații de avertizare pentru instrucțiuni.

Așteaptă replici seismice – acestea pot fi la fel de periculoase.

Verifică vecinii , mai ales persoanele în vârstă sau cu dizabilități.

Nu folosi foc deschis – există riscul de scurgeri de gaze.