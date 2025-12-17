Curtea de Apel București respinge apelul lui Vlad Voiculescu și îl obligă să plătească cheltuieli de judecată lui Mircea Geoană

Curtea de Apel București a respins, zilele trecute, apelul lui Vlad Voiculescu împotriva lui Mircea Geoană. Voiculescu ceruse 25.000 de euro despăgubiri, pentru că Geoană spusese în campania prezidențială de anul trecut că el ar fi furat un miliard de euro din afacerea vaccinurilor, pe baza unui dosar penal deschis de DNA în 2023.

Instanța a decis că Voiculescu nu primește despăgubiri și că trebuie să plătească cheltuielile de judecată ale lui Geoană, adică 7.904,93 de lei.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. În acest caz, cauza va ajunge la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Vlad Voiculescu îl dăduse în judecată pe Geoană pentru că, în campania electorală din 2024, acesta distribuisese pe rețelele de socializare o fotografie modificată în care îl acuza că ar fi furat un miliard de euro din vaccinuri, legând acuzația de dosarul DNA, potrivit celor de la jurnalul.ro.

Procesul de apel a fost înregistrat la Curtea de Apel București pe 24 noiembrie 2025, iar instanța a rămas în pronunțare de la primul termen. Pe 8 decembrie 2025, pronunțarea a fost amânată până pe 15 decembrie 2025.

Procesul pe fond, început la Tribunalul București, a fost înregistrat pe 2 decembrie 2024, în plină campanie pentru turul doi al alegerilor prezidențiale. Judecata pe fond a început pe 5 martie 2025, dar instanța a amânat cauza pentru refacerea procedurii de citare. Procesul a continuat pe 7 mai 2025, dar a mai fost amânat.

Decizia finală pe fond, prin Hotărârea nr. 706/2025, a venit pe 21 mai 2025, Tribunalul respingând cererea lui Voiculescu ca neîntemeiată. Voiculescu a făcut apel pe 3 iulie 2025, dar, după ce a pierdut și apelul, mai poate face recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Voiculescu nu este la primul proces în care dă în judecată pe cineva pentru că îi amintesc public că este cercetat de DNA pentru fraude cu vaccinuri, care ar fi provocat un prejudiciu de un miliard de euro statului.

Pe 28 martie 2024, el a dat în judecată PSD, cerând daune morale de 25.000 de euro și ștergerea unor postări de pe rețelele sociale. Pe 9 iulie 2024, Tribunalul București i-a dat parțial dreptate: PSD trebuia să plătească despăgubiri și să publice hotărârea în două publicații naționale, pe site-ul PSD și pe rețele sociale.

Curtea de Apel București nu a fost de acord cu decizia Tribunalului. Pe 21 august 2025, instanța de apel a respins complet cererea lui Voiculescu și a spus că PSD nu trebuie să șteargă postările sau să plătească cheltuieli de judecată.

Voiculescu a făcut recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, înregistrat pe 30 octombrie 2025, iar primul termen de judecată este programat pentru 10 iunie 2026.

