Cursul euro în România atinge un nou nivel. Creșterea rapidă a cursului euro până în zona de 5,2 lei marchează un moment sensibil pentru economia României. Dincolo de fluctuațiile obișnuite ale pieței valutare, această evoluție indică o problemă mai profundă: scăderea încrederii investitorilor în stabilitatea politică și în direcția fiscală a țării.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că deprecierea leului este strâns legată de percepția de risc. În perioadele în care scena politică devine imprevizibilă, investitorii reacționează rapid, reduc expunerea și cer randamente mai mari pentru a compensa incertitudinea.

Evoluția cursului valutar nu este determinată de un singur factor, ci de un cumul de elemente economice și politice:

Instabilitatea guvernamentală – schimbările frecvente sau conflictele politice reduc predictibilitatea deciziilor economice

– schimbările frecvente sau conflictele politice reduc predictibilitatea deciziilor economice Deficitul bugetar ridicat – presiunea pe finanțele publice afectează încrederea piețelor

– presiunea pe finanțele publice afectează încrederea piețelor Întârzierea reformelor – mai ales cele asumate prin PNRR

– mai ales cele asumate prin PNRR Contextul internațional – dobânzi globale mai mari și volatilitate pe piețele financiare

Aceste variabile influențează direct cursul leu-euro, dar și costurile la care statul român se împrumută.

Deprecierea leului are efecte imediate în economie. Pentru populație, principalele consecințe sunt:

scumpirea produselor importate

creșterea ratelor la creditele în euro

presiuni inflaționiste suplimentare

Pentru companii, în special cele dependente de importuri, costurile operaționale cresc, ceea ce poate duce la ajustări de prețuri sau reducerea investițiilor.

Piețele financiare urmăresc cu atenție două direcții esențiale atunci când evaluează economia României: disciplina fiscală și capacitatea de a atrage fonduri europene, în special prin PNRR. Investitorii sunt interesați în primul rând dacă statul reușește să țină sub control deficitul bugetar și să mențină un echilibru sustenabil al finanțelor publice. În același timp, gradul de absorbție al fondurilor europene reprezintă un indicator major al eficienței administrative și al angajamentului față de reforme.

În momentul în care apar semnale negative în oricare dintre aceste zone, reacțiile piețelor nu întârzie să apară. Moneda națională se poate deprecia rapid, costurile de finanțare cresc, iar interesul investitorilor pentru economia locală scade, amplificând presiunile deja existente.

România are în derulare mii de proiecte finanțate din fonduri europene, iar implementarea acestora devine crucială. Întârzierile sau blocajele administrative pot duce la pierderi semnificative de bani, ceea ce ar amplifica problemele economice existente.

În plus, capacitatea de a atrage și utiliza eficient aceste fonduri este un indicator major de credibilitate pentru partenerii externi.

„Investitorii și agențiile de rating se uită dacă România își menține disciplina fiscală și dacă reușește să absoarbă banii europeni. Turbulențele politice sunt văzute ca un risc major pentru aceste obiective”, a declarat Nazare.

Stabilizarea leului nu depinde exclusiv de intervenții punctuale, ci de măsuri structurale clare:

restabilirea unui climat politic predictibil

respectarea angajamentelor fiscale

accelerarea reformelor și a investițiilor

creșterea transparenței în deciziile economice

În lipsa acestor elemente, volatilitatea cursului va rămâne ridicată, iar costurile economice vor continua să crească.