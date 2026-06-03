Curs valutar BNR, 3 iunie 2026. Leul s-a depreciat în fața monedei euro. Indicii ROBOR stagnează

Curs valutar BNR, 3 iunie 2026. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul de referință pentru astăzi, 3 iunie 2026, și valorile indicelui ROBOR, indice care stă la baza costului creditelor de consum şi ipotecare cu dobândă variabilă în lei.

Curs valutar BNR, 3 iunie 2026. Potrivit cursului de referință publicat de Banca Națională a României (BNR), astăzi:

Un euro se tranzacționează cu 5.2592 lei, fiind în creștere cu 0.0036.

Un dolar american se tranzacționează cu 4.5281 lei, fiind în creștere cu 0.0139.

Francul elvețian este cotat la 5.7371 lei, fiind în scădere cu 0.0061.

Lira sterlină este cotată la 6.0899 lei, fiind în creștere cu 0.0102.

Un gram de aur costă 647.5312 lei, fiind în scădere cu 10.044.

Potrivit unui raport al Băncii Centrale Europene (BCE), aurul a devenit, în anul 2025, cea mai importantă componentă a rezervelor oficiale globale, depășind atât deținerile în obligațiuni ale Trezoreriei Statelor Unite, cât și euro. Această schimbare a fost determinată în principal de creșterea puternică a prețului metalului prețios, care i-a majorat automat ponderea în totalul rezervelor internaționale.

Datele BCE arată că aurul a reprezentat 27% din totalul rezervelor oficiale externe la nivel mondial, comparativ cu 22% pentru titlurile de stat americane și 15% pentru euro. Reconfigurarea structurii rezervelor a fost susținută de achizițiile consistente realizate de băncile centrale, pe fondul amplificării riscurilor geopolitice. Aceste tensiuni au început să se intensifice în 2022, au atins un vârf în 2024, iar ulterior s-au redus în cursul anului 2025.

În acest context, achizițiile oficiale de aur au coborât anul trecut la aproximativ 850 de tone, sub media înregistrată în perioada 2022–2024, când au depășit 1.000 de tone anual. Cu toate acestea, cererea globală pentru aur a rămas ridicată, în pofida prețurilor record. Creșterea ponderii aurului în rezervele oficiale a fost determinată în principal de aprecierea semnificativă a prețului său. Cotația metalului prețios a avansat cu 60% în termeni nominali în 2025, după o creștere de 30% în 2024, consolidând astfel rolul aurului în portofoliile băncilor centrale.

De la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, unele dintre cele mai active state în ceea ce privește achizițiile de aur au fost China, care a cumpărat peste 350 de tone, Polonia, cu aproximativ 320 de tone, Turcia, cu circa 220 de tone, și India, cu aproximativ 130 de tone. Și în anul precedent, Polonia s-a numărat printre cei mai mari cumpărători, achiziționând aproape 100 de tone de aur. În clasamentul principalilor cumpărători au urmat Kazahstanul, Brazilia, China și Turcia.

BNR a anunţat, totodată, valorile indicelui ROBOR, indice care stă la baza costului creditelor de consum şi ipotecare cu dobândă variabilă în lei, astfel că:

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, stagnează la 5.84% pe an. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la trei luni în perioada 1 mai 2026 – 3 iunie 2026:

valoare maxima: 5.86 % (4 mai 2026);

valoare minima: 5.84 % (21 mai 2026);

valoare medie pentru perioada selectată este 5.85 %.

Indicele ROBOR la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, stagnează la 5.91% pe an. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la șase luni în perioada 1 mai 2026 – 3 iunie 2026:

valoare maxima: 5.94 % (4 mai 2026);

valoare minima: 5.91 % (29 mai 2026);

valoare medie pentru perioada selectată este 5.93 %.

Indicele ROBOR la 12 luni stagnează la 5.97% pe an. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la 12 luni în perioada 1 mai 2026 – 3 iunie 2026: