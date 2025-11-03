Curs valutar, 3 Noiembrie. Date oficiale de la BNR
Moneda euro a înregistrat o ușoară apreciere, urcând cu o zecime de ban și fiind cotată de BNR la 5,0861 lei. Dolarul american și lira sterlină au crescut la 4,4167 lei, respectiv 5,7988 lei, în timp ce francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere, ajungând la 5,4698 lei.
Prețul gramului de aur a continuat trendul ascendent, fiind stabilit la 567,6303 lei, cu aproape 1,50 lei mai mult decât în ziua precedentă. De asemenea, unitatea de cont a FMI, utilizată în tranzacțiile internaționale între băncile centrale, a urcat la 5,9907 lei.
|Moneda
|Simbol
|RON
|Euro
|EUR
|5,0861
|Dolarul SUA
|USD
|4,4167
|Francul elvețian
|CHF
|5,4698
|Lira sterlină
|GPB
|5,7988
|Gramul de aur
|XAU
|567,6303
|Dolarul australian
|AUD
|2,8921
|Dolarul canadian
|CAD
|3,1449
|Coroana cehă
|CZK
|0,2090
|Coroana daneză
|DKK
|0,6811
|Lira egipteană
|EGP
|0,0934
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,3141
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,8648
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2580
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4365
|Zlotul polonez
|PLN
|1,1962
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4646
|Lira turcească
|TRY
|0,1049
|Rubla rusească
|RUB
|0,0545
|Leva bulgărească
|BGN
|2,6005
|Randalul sud-african
|ZAR
|0,2553
|Realul brazilian
|BRL
|0,8216
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6202
|Rupia indiană
|INR
|0,0498
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3090
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2385
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,5252
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0434
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1050
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,2025
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1359
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5682
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0265
|Shekelul israelian
|ILS
|1,3580
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,4884
|Ringgitul malaysian
|MIR
|1,0517
|Peso-ul filipinez
|PHP
|0,0751
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,3881
|DST
|XDR
|5,9907
BNR precizează că valorile cursurilor de schimb sunt determinate pe baza cotațiilor furnizate de băncile autorizate să desfășoare operațiuni pe piața valutară. Totodată, instituția subliniază că aceste cursuri, inclusiv cele pentru valute și aur, au caracter orientativ și nu sunt obligatorii pentru tranzacțiile efective de schimb valutar sau pentru înregistrările contabile.
Ce se întâmplă cu ROBOR și IRCC
Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor la creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut luni la 6,34% pe an, de la 6,35% pe an în ședința precedentă, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR). La începutul acestui an, nivelul ROBOR la 3 luni era de 5,92% pe an.
Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat pentru creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,48% pe an, de la 6,50%, în timp ce ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,68% de la 6,70%.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele în lei, evoluția sa fiind influențată în principal de lichiditatea din piață și de nivelul dobânzilor stabilite de BNR.
Ce se întâmplă cu IRCC
În privința indicelui de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat prin OUG 19/2019, acesta a ajuns la 6,06% pe an, calculat ca medie a ratelor zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul II 2025, marcând cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.
IRCC se calculează trimestrial pe baza dobânzii medii zilnice la care se împrumută băncile între ele și se aplică cu o întârziere de un trimestru față de perioada de referință.
