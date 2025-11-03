Din cuprinsul articolului

Curs valutar, 3 Noiembrie. Date oficiale de la BNR

Moneda euro a înregistrat o ușoară apreciere, urcând cu o zecime de ban și fiind cotată de BNR la 5,0861 lei. Dolarul american și lira sterlină au crescut la 4,4167 lei, respectiv 5,7988 lei, în timp ce francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere, ajungând la 5,4698 lei.

Prețul gramului de aur a continuat trendul ascendent, fiind stabilit la 567,6303 lei, cu aproape 1,50 lei mai mult decât în ziua precedentă. De asemenea, unitatea de cont a FMI, utilizată în tranzacțiile internaționale între băncile centrale, a urcat la 5,9907 lei.

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0861
Dolarul SUA USD 4,4167
Francul elvețian CHF 5,4698
Lira sterlină GPB 5,7988
Gramul de aur XAU 567,6303
Dolarul australian AUD 2,8921
Dolarul canadian CAD 3,1449
Coroana cehă CZK 0,2090
Coroana daneză DKK 0,6811
Lira egipteană EGP 0,0934
100 Forinți maghiari HUF 1,3141
100 Yeni japonezi JPY 2,8648
Leul moldovenesc MDL 0,2580
Coroana norvegiană NOK 0,4365
Zlotul polonez PLN 1,1962
Coroana suedeză SEK 0,4646
Lira turcească TRY 0,1049
Rubla rusească RUB 0,0545
Leva bulgărească BGN 2,6005
Randalul sud-african ZAR 0,2553
Realul brazilian BRL 0,8216
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6202
Rupia indiană INR 0,0498
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3090
Peso-ul mexican MXN 0,2385
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5252
Dinarul sârbesc RSD 0,0434
Hryvna ucraineană UAH 0,1050
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2025
Bahtul thailandez THB 0,1359
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5682
100 Rupii indoneziene IDR 0,0265
Shekelul israelian ILS 1,3580
100 Coroane islandeze ISK 3,4884
Ringgitul malaysian MIR 1,0517
Peso-ul filipinez PHP 0,0751
Dolarul singaporez SGD 3,3881
DST XDR 5,9907

BNR precizează că valorile cursurilor de schimb sunt determinate pe baza cotațiilor furnizate de băncile autorizate să desfășoare operațiuni pe piața valutară. Totodată, instituția subliniază că aceste cursuri, inclusiv cele pentru valute și aur, au caracter orientativ și nu sunt obligatorii pentru tranzacțiile efective de schimb valutar sau pentru înregistrările contabile.

Ce se întâmplă cu ROBOR și IRCC

Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor la creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut luni la 6,34% pe an, de la 6,35% pe an în ședința precedentă, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR). La începutul acestui an, nivelul ROBOR la 3 luni era de 5,92% pe an.

Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat pentru creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,48% pe an, de la 6,50%, în timp ce ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,68% de la 6,70%.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele în lei, evoluția sa fiind influențată în principal de lichiditatea din piață și de nivelul dobânzilor stabilite de BNR.

Ce se întâmplă cu IRCC

În privința indicelui de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat prin OUG 19/2019, acesta a ajuns la 6,06% pe an, calculat ca medie a ratelor zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul II 2025, marcând cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.

IRCC se calculează trimestrial pe baza dobânzii medii zilnice la care se împrumută băncile între ele și se aplică cu o întârziere de un trimestru față de perioada de referință.