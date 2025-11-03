Moneda euro a înregistrat o ușoară apreciere, urcând cu o zecime de ban și fiind cotată de BNR la 5,0861 lei. Dolarul american și lira sterlină au crescut la 4,4167 lei, respectiv 5,7988 lei, în timp ce francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere, ajungând la 5,4698 lei.

Prețul gramului de aur a continuat trendul ascendent, fiind stabilit la 567,6303 lei, cu aproape 1,50 lei mai mult decât în ziua precedentă. De asemenea, unitatea de cont a FMI, utilizată în tranzacțiile internaționale între băncile centrale, a urcat la 5,9907 lei.

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0861 Dolarul SUA USD 4,4167 Francul elvețian CHF 5,4698 Lira sterlină GPB 5,7988 Gramul de aur XAU 567,6303 Dolarul australian AUD 2,8921 Dolarul canadian CAD 3,1449 Coroana cehă CZK 0,2090 Coroana daneză DKK 0,6811 Lira egipteană EGP 0,0934 100 Forinți maghiari HUF 1,3141 100 Yeni japonezi JPY 2,8648 Leul moldovenesc MDL 0,2580 Coroana norvegiană NOK 0,4365 Zlotul polonez PLN 1,1962 Coroana suedeză SEK 0,4646 Lira turcească TRY 0,1049 Rubla rusească RUB 0,0545 Leva bulgărească BGN 2,6005 Randalul sud-african ZAR 0,2553 Realul brazilian BRL 0,8216 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6202 Rupia indiană INR 0,0498 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3090 Peso-ul mexican MXN 0,2385 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5252 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1050 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2025 Bahtul thailandez THB 0,1359 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5682 100 Rupii indoneziene IDR 0,0265 Shekelul israelian ILS 1,3580 100 Coroane islandeze ISK 3,4884 Ringgitul malaysian MIR 1,0517 Peso-ul filipinez PHP 0,0751 Dolarul singaporez SGD 3,3881 DST XDR 5,9907

BNR precizează că valorile cursurilor de schimb sunt determinate pe baza cotațiilor furnizate de băncile autorizate să desfășoare operațiuni pe piața valutară. Totodată, instituția subliniază că aceste cursuri, inclusiv cele pentru valute și aur, au caracter orientativ și nu sunt obligatorii pentru tranzacțiile efective de schimb valutar sau pentru înregistrările contabile.

Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor la creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut luni la 6,34% pe an, de la 6,35% pe an în ședința precedentă, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR). La începutul acestui an, nivelul ROBOR la 3 luni era de 5,92% pe an.

Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat pentru creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,48% pe an, de la 6,50%, în timp ce ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,68% de la 6,70%.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele în lei, evoluția sa fiind influențată în principal de lichiditatea din piață și de nivelul dobânzilor stabilite de BNR.

În privința indicelui de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat prin OUG 19/2019, acesta a ajuns la 6,06% pe an, calculat ca medie a ratelor zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul II 2025, marcând cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.

IRCC se calculează trimestrial pe baza dobânzii medii zilnice la care se împrumută băncile între ele și se aplică cu o întârziere de un trimestru față de perioada de referință.