Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor la creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut luni la 6,34% pe an, de la 6,35% pe an în ședința precedentă, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR). La începutul acestui an, nivelul ROBOR la 3 luni era de 5,92% pe an.

Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat pentru creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,48% pe an, de la 6,50%, în timp ce ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,68% de la 6,70%.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele în lei, evoluția sa fiind influențată în principal de lichiditatea din piață și de nivelul dobânzilor stabilite de BNR.

În privința indicelui de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat prin OUG 19/2019, acesta a ajuns la 6,06% pe an, calculat ca medie a ratelor zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul II 2025, marcând cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.

IRCC se calculează trimestrial pe baza dobânzii medii zilnice la care se împrumută băncile între ele și se aplică cu o întârziere de un trimestru față de perioada de referință.

Noua valoare a IRCC, de 6,06%, a redus suma maximă pe care o pot contracta românii și a majorat necesarul veniturilor cu aproximativ 500 de lei față de perioada anterioară, până la 1 octombrie. Astfel, persoanele cu salariul minim pe economie pot obține un credit ipotecar de maximum 150.000 de lei, în timp ce cei cu salariul mediu pe economie pot contracta până la 325.000 de lei, conform calculelor AVBS Broker de Credite.

Pentru un credit ipotecar de 500.000 de lei, venitul minim necesar a crescut cu aproape 450 de lei față de trimestrul anterior, doar pentru a menține același grad de îndatorare. Deoarece băncile mențin limitele maxime de îndatorare – 40%, 45% sau 55%, în funcție de tipul creditului –, majorarea IRCC duce automat la rate lunare mai mari și la o sumă maximă de împrumut mai mică.