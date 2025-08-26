Curs valutar marți, 26 august. Leul s-a depreciat marți în raport cu moneda europeană, Banca Națională a României (BNR) stabilind un curs de 5,0552 lei pentru un euro, în urcare cu 0,13 bani (+0,02%) față de valoarea anterioară de 5,0539 lei.

Tot marți, leul s-a depreciat și în raport cu dolarul american, cursul fiind stabilit la 4,3437 lei, în creștere cu 2,3 bani (+0,53%) față de luni, când valoarea fusese de 4,3207 lei.

Leul s-a depreciat și în raport cu lira sterlină, cursul stabilit de Banca Națională a României fiind de 5,8533 lei, comparativ cu 5,8325 lei anterior.

Leul s-a depreciat și față de francul elvețian, Banca Națională a României stabilind un curs de 5,3905 lei, în urcare cu 0,37 bani (+0,06%) față de cotația anterioară de 5,3868 lei.

Totodată, prețul gramului de aur a crescut, ajungând la 470,7734 lei, comparativ cu 467,7917 lei în ședința precedentă.

Indicele ROBOR la 3 luni a rămas neschimbat, la 6,60%. Acest indice este utilizat pentru calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, inclusiv la împrumuturile acordate persoanelor fizice înainte de 2019.

În același timp, ROBOR la 6 luni se menține la 6,74%.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută reciproc, în lei. Evoluția acestui indice depinde în principal de lichiditatea disponibilă în piață și de nivelul dobânzilor stabilit de BNR.

Indicele de referință utilizat pentru calcularea dobânzilor la creditele acordate consumatorilor (IRCC) va fi de 5,55% în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2025, urmând ca ulterior să crească la 6,07%.

IRCC se calculează trimestrial pe baza dobânzii medii zilnice la care băncile se împrumută între ele și se aplică cu o întârziere de un trimestru față de perioada de referință.

Pe 25 august 2025, Banca Națională a României a anunțat ultimele valori ale cursului oficial de schimb. Datele indicau o relativă stabilitate a leului, cu mici ajustări față de principalele monede, euro și dolar, iar evoluția indicelui IRCC și a ROBOR oferea indicii asupra costurilor creditelor pentru români.

Cursul euro a înregistrat o scădere minoră, ajungând la 5,0539 lei, ceea ce sugera o ușoară consolidare a leului, diferența fiind de doar 0,0006 lei.

În cazul dolarului american, leul s-a apreciat mai vizibil, cursul coborând la 4,3207 lei, cu 0,0366 lei mai puțin decât anterior. În raport cu dolarul, euro a urcat la 1,1697 USD, o creștere de 0,0097 USD.

Aceste evoluții au arătat că moneda europeană se aprecia ușor în fața dolarului, în timp ce leul rămânea stabil sau în ușoară creștere, influențând tranzacțiile valutare și comerțul cu moneda americană.

Pe 25 august 2025, Banca Națională a României a comunicat ultimele cotații oficiale ale principalelor monede:

Cotațiile principale:

1 EURO = 5,0539 lei (-0,0006 lei)

1 USD = 4,3207 lei (-0,0366 lei)

1 EURO = 1,1697 USD (+0,0097 USD)

Specialiștii în piața financiară au precizat că aceste modificări sunt minore și nu semnalează o tendință majoră, dar reflectă dinamica constantă a piețelor valutare. În ciuda stabilității relative, atenția rămâne asupra fluctuațiilor cursului valutar, în contextul creșterii economice și al politicii monetare.