Furnizorii de energie au anunțat marți, printr-un comunicat, că facturile la electricitate au crescut semnificativ din cauza caniculei, a sistării subvențiilor și a majorării TVA. Referitor la consumatorii care au ajuns să plătească sume chiar și duble, companiile energetice au explicat că principala cauză este consumul ridicat din perioada verii:

„Mulți au utilizat ventilatoare sau aparate de aer condiționate, iar consumul le-a crescut simțitor”.

Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), a explicat că facturile la energie sunt mai mari decât în anii trecuți, iar motivele principale sunt eliminarea subvențiilor de la stat, consumul ridicat generat de caniculă și creșterea TVA, subliniind totodată importanța ca oamenii să înțeleagă întregul context al acestor schimbări.

„Este adevărat că facturile sunt mai mari față de cele obisnuite din ultimii ani. Încetarea subvenționării de către stat, consumul crescut cauzat de caniculă și majorarea TVA sunt cauzele directe ale acestei evoluții. Este important ca publicul să înțeleagă contextul complet al acestor schimbări”, a declarat acesta.

De la 1 iulie 2025, subvenția pentru prețul energiei electrice a fost eliminată prin decizia autorităților. Astfel, odată cu renunțarea la această schemă de sprijin, consumatorii au început să plătească tariful integral stabilit prin contractele comerciale încheiate cu furnizorii de energie.

„Să nu uităm că, după pandemia de coronavirus și criza sanitară asociată, România – ca întreaga Europă – s-a confruntat cu o succesiune de crize: economică, apoi energetică. Inițial, am asistat la o creștere accelerată a prețurilor certificatelor de emisii de carbon, care au ajuns la aproape 100 euro pe unitate, impactând direct costul final al energiei electrice. Ulterior, declanșarea conflictului militar din Ucraina a generat un nou val de scumpiri pe piața energetică”, a precizat președintele AFEER.

Laurențiu Urluescu a explicat că în perioada 2022–2023 și parțial în 2024 prețurile reale la energie electrică au fost mult mai mari, dar consumatorii casnici au plătit tarife plafonate, diferența fiind acoperită de stat. El a precizat că statul are încă datorii de 6–8 miliarde de lei către furnizori pentru această schemă.

Odată cu eliminarea subvenției, întreaga factură este suportată de consumatori, iar chiar dacă prețurile contractuale actuale sunt mai mici decât în perioada de vârf, facturile au crescut din cauza dispariției plafonării și a majorării TVA.

„În perioada 2022 – 2023, și parțial chiar în 2024, prețurile reale de furnizare de energie electrică au ajuns la 2–3 lei/kWh, iar în regim de Furnizor de Ultimă Instanță (FUI) chiar la 4–5 lei/kWh. Prin măsurile de plafonare adoptate de autorități, consumatorii casnici au plătit prețuri subvenționate, de 0,68 lei, 0,80 lei sau maximum 1,30 lei/kWh, în funcție de tranșa de consum. Practic, diferența dintre prețul real și tariful achitat de client era acoperită de la bugetul de stat. În practică, schema de compensare a fost susținută de furnizori, statul având încă de decontat acestora aproximativ 6–8 miliarde de lei. Odată cu eliminarea acestei subvenții, întreaga valoare a facturii este suportată integral de către consumator. Este important de menționat că, față de perioada de vârf 2022–2023, prețurile din contractele actuale au scăzut considerabil – în unele cazuri chiar la jumătate. Cu toate acestea, facturile sunt mai mari în comparație cu cele din lunile anterioare, deoarece consumatorii nu mai beneficiază de protecția oferită prin plafonare, iar TVA-ul a fost majorat”, a explicat acesta.

Președintele AFEER a arătat că mulți consumatori, în special cei cu un consum redus, plăteau înainte de 1 iulie facturi mult mai mici, dar acum acestea s-au dublat sau chiar triplat din cauza eliminării plafonării, creșterii TVA și a consumului ridicat pe fondul caniculei.

El a subliniat că impactul este major și afectează nu doar consumatorii mici, ci și majoritatea gospodăriilor, având în vedere că aproximativ 7 milioane de familii din România consumă sub 200 kWh lunar.

„Înțelegem preocuparea clienților, mai ales a celor care aveau un consum sub 100 kWh/lună, dar care nu sunt neapărat vulnerabili și, în consecință, nu beneficiază de noile subvenții. Dacă, până la 30 iunie 2025, aceștia plăteau o factură de maxim 68 lei/lună, de la 1 iulie au ajuns să plătească mai mult decat dublu! Pe de o parte, pentru că prețul nu mai este plafonat și subventionat de stat, ci este prețul real, din contract. Pe de altă parte, cel mai probabil, le-a crescut consumul: cum toată vara a fost una caniculară, mulți au utilizat ventilatoare sau aparate de aer condiționate, iar consumul le-a crescut simtitor. De exemplu la o crestere de consum de la 100 la 150 kWh/lună, cu noul TVA de 21%, factura ajunge spre 200 lei/lună, aproape o triplare… Impactul asupra populației este, într-adevăr, foarte mare! Si nu numai cei care au consum sub 100 kWh/lună vor fi afectati de noul nivel al facturii; încetarea sprijinului direct din partea statului, alături de consumul crescut și taxele majorate, au dus la o creștere evidentă a facturilor pentru majoritatea consumatorilor. Aproximativ 7 milioane de gospodării din România consumă lunar sub 200 kWh, ceea ce înseamnă că impactul este larg răspândit”, a spus Urluescu.

AFEER recomandă consumatorilor să analizeze cu atenție ofertele publicate pe site-urile furnizorilor de energie și pe platforma ANRE, pentru a selecta contractele care corespund cel mai bine tiparului lor de consum. În același timp, îi îndeamnă să reducă risipa printr-o utilizare mai eficientă a energiei.

Potrivit lui Laurențiu Urluescu, există furnizori care pun la dispoziție pachete avantajoase, ce includ chiar și posibilitatea de a înlocui aparatele electrocasnice vechi cu unele moderne, mai economice.