Guvernul Bolojan continuă dezbaterile pe tema proiectului de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul în sectorul public, însă consensul politic întârzie să apară. Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat luni că, deși actul normativ se află în transparență decizională, partidele din Coaliție nu au ajuns încă la o înțelegere legată de excepțiile prevăzute în document.

Liderii politici nu ar fi stabilit dacă aceste categorii exceptate trebuie menținute sau eliminate, iar discuțiile sunt încă deschise.

Proiectul, publicat pe site-ul Ministerului Muncii, vizează exclusiv angajații la stat care beneficiază de pensii de serviciu și pensii militare, și nu afectează persoanele cu pensii contributive. Manole a subliniat că versiunea actuală a documentului este diferită de cea inițială, în care și cei cu pensii contributive erau incluși.

În prezent, profesorii, medicii și alți angajați din sistemele unde pensiile sunt strict contributive nu ar avea nicio modificare a statutului.

„Actul normativ este acum în transparență. Într-adevăr, există discuții în legătură cu aceste excepții, dacă ele să rămână sau nu. Nu pot să vă spun încă decât că discuția continuă. Adică nu aș putea să vă zic că este o decizie luată în Coaliție. Există diferite teme care au fost rediscutate. Una dintre ele este tema, ca să vă exemplific, este tema cumulului pensie-salariu în legătură cu pensiile necontributive. În varianta inițială, pensiile care erau contributive erau și ele supuse acestui proiect. În varianta actuală, pensionarii din sistemele de exemplu Educație, Sănătate, care au exclusiv pensie contributivă nu au nicio modificare la statutul lor”, a afirmat ministrul Florin Manole.

Ministrul a arătat că proiectul a suferit mai multe ajustări în ultimele săptămâni, ca urmare a dezbaterii publice intense. Ministerul primește „zeci de email-uri și solicitări”, ceea ce indică faptul că forma finală ar putea fi semnificativ diferită de cea aflată în prezent în consultare.

Tocmai din acest motiv, Florin Manole a refuzat să anticipeze dacă o decizie politică finală va fi luată în această săptămână, precizând că nici programul viitoarei ședințe a Coaliției nu este încă stabilit.

Oficialul a insistat că prioritar este ca proiectul să fie finalizat într-o formă coerentă, indiferent dacă adoptarea lui se va sincroniza sau nu cu pachetul trei de măsuri fiscale, asupra căruia Guvernul intenționează să își asume răspunderea.

Un punct sensibil al proiectului îl reprezintă categoria excepțiilor. Printre cei exceptați se numără președinții și vicepreședinții ANRE și ASF, precum și parlamentarii, despre care ministrul a spus că ocupă funcții alese ce reflectă „voința cetățenilor”.

Declarația vine după polemici publice privind menținerea acestor privilegii, în timp ce alți angajați din sectorul public ar urma să fie vizați de restricții.

„Funcțiile despre care ați vorbit sunt funcții alese și ele exprimă voința cetățenilor care au votat într-o funcție sau alta”, a afirmat Florin Manole.

La rândul ei, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a clarificat că penalizarea de 85% din pensie, în situația cumulului, se va aplica strict pensionarilor care primesc pensii necontributive. Pensiile contributive nu vor fi afectate.

Dogioiu a menționat că proiectul trebuie trimis la CSM pentru avizare, deoarece intenția este ca săptămâna viitoare documentul să fie introdus fie în procedură parlamentară accelerată, fie să fie inclus în pachetul de asumare a răspunderii referitor la pensiile magistraților, în funcție de avizul Consiliului.

„În privința cumulului pensie-salariu, penalizarea cu 85% din pensie a acestui cumul e doar în ipoteza pensiilor necontributive. Cele contributive nu sunt afectate cu nimic de această prevedere. Acest proiect trebuie trimis spre avizare la CSM. Dorința e ca săptămâna viitoare, proiectul fie să intre în procedura parlamentară rapidă, fie să fie cuplat cu angajarea răspunderii pe pensiile magistraților, sub rezerva avizului CSM pentru acel proiect de lege”, a precizat Ioana Dogioiu.

Tentativele anterioare ale Guvernului României de a interzice cumulul pensie–salariu au fost respinse de Curtea Constituțională, ceea ce face ca forma actuală a proiectului să fie analizată cu mai multă prudență.