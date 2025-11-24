Proiectul de lege publicat luni de Ministerul Muncii introduce o serie de reguli noi pentru angajații din sectorul public care au atins vârsta de pensionare.

Textul prevede că aceștia pot continua să lucreze până la vârsta de 70 de ani, dar doar cu aprobarea anuală a angajatorului. Aceeași regulă se aplică angajaților din instituții publice, companii naționale și societăți în care statul are participație majoritară.

Documentul clarifică faptul că rămân eligibili atât cei cu pensii obținute pe baza contributivității, cât și cei cu pensii de serviciu sau pensii militare.

În forma publicată, Ministerul Muncii limitează cumulul pensiei cu salariul doar pentru beneficiarii de pensii speciale și pensii stabilite în sistemul militar. Cei care rămân în activitate vor putea încasa doar 15% din pensia specială, în timp ce restul va fi suspendat pe perioada în care sunt angajați. Aceeași regulă se aplică și persoanelor reîncadrate ulterior într-o nouă funcție publică.

„Personalul plătit din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul regiilor autonome înfiinţate de stat, ai societăţilor/companiilor naţionale, ai societăţilor la care statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, ai regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativteritoriale, ai societăţilor la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, precum și ai autorităților de reglementare, căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, în conformitate cu principiul contributivității, decizia privind acordarea unei pensii de serviciu sau a unei decizii de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani”, reiese din proiectul de lege, se arată în proiectul de act normativ.

Proiectul include o listă extinsă de excepții care nu intră sub incidența noilor reguli. Acestea se referă la persoanele aflate în funcții ale statului, alese sau numite prin decizie parlamentară sau prezidențială.

În această categorie intră parlamentarii, judecătorii Curții Constituționale, membrii Curții de Conturi și reprezentanții instituțiilor aflate sub controlul Parlamentului.

Alte structuri exceptate sunt ASF, ANRE, AEP, ANCOM, Avocatul Poporului și conducerea BNR. Pentru aceste funcții, cumulul integral al pensiei cu salariul rămâne permis pe durata mandatului.

Este menționat și că persoanele numite în funcții pe baza hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării se vor supune acelorași excepții.

„Prin excepție de la prevederile alin.(1)–(3) persoanele alese în funcții publice și persoanele numite în funcție în Instituțiile/Autoritățile publice prin Hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a Camerelor reunite ale Parlamentului, pot cumula pensia cu salariul pe perioada exercitării mandatului. De prevederile alin.(7) beneficiază și persoanele care dețin mandate a căror durată este prevăzută în Constituție pe durata exercitării mandatului. De prevederile alin.(7) beneficiază și persoanele numite în funcție de președintele României în temeiul hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării”.

Forma inițială a proiectului propus de Ministerul Muncii era mult mai amplă și ar fi interzis cumulul pentru toți bugetarii, cu excepția celor aflați în funcții de conducere din instituțiile enumerate. Noua variantă restrânge însă aplicarea doar la pensiile necontributive.

