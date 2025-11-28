Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), între 28 noiembrie (ora 10:00) – 30 noiembrie (ora 20:00), vom avea parte de ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului și răcire a vremii.

Temporar, va ploua în cea mai mare parte a țării, iar la munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare. Până la sfârșitul weekend-ului, se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp, iar în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali, de 35…45 l/mp și local de 60…80 l/mp. Local și temporar vântul va avea intensificări în regiunile sudice și sud-estice, cu rafale în general de 45…50 km/h.

Meteorologii ANM au emis, totodată, și o avertizare meteo de tip Cod Galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă între 28 noiembrie (ora 10:00) – 29 noiembrie (ora 10:00). În zona montană și deluroasă a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău, în sudul județului Hunedoara, precum și în zona de munte a județului Mehedinți va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20…30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Meteorologii ANM au emis, totodată, și prognoza specială pentru intervalul 28 noiembrie (ora 10:00) – 30 noiembrie) (ora 20:00), zona municipiului București.

Astfel că, între 28 noiembrie (ora 10:00) – 29 noiembrie (ora 08:00), cerul va fi noros și temporar va ploua, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de 40…45 km/h. Temperatura maximă va fi de 7…8 grade, iar cea minimă va fi de 5…6 grade.

Între 29 noiembrie (ora 08:00) – 30 noiembrie (08:00), cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ. Vântul va suflat în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 5…6 grade.

Între 30 noiembrie (ora 08:00) – 30 noiembrie (ora 20:00), cerul va mai avea înnorări și cu precădere în primele ore ale zilei va ploua slab. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade.

În acest interval de timp, municipiul București se va afla sub incidența mesajului de informare meteorologică ce vizează ploi importante cantitativ, intensificări de vânt și răcire a vremii. În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).