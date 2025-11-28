Meteorologii anunță o schimbare semnificativă a vremii în perioada 28–30 noiembrie. Temperaturile vor scădea, iar în majoritatea regiunilor se vor înregistra ploi, lapoviță și ninsoare, însoțite de intensificări ale vântului.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben pentru zonele montane și deluroase din mai multe județe: Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău, dar și în sudul județului Hunedoara și în zona montană a Mehedințiului. În aceste regiuni, cantitățile de precipitații vor depăși local 60–80 l/mp. În sudul și sud-estul țării, precum și în Carpații Meridionali, se estimează acumulări de 35–45 l/mp, iar în restul teritoriului 10–25 l/mp.

Vântul se va intensifica temporar în sud și sud-est, cu rafale ce pot ajunge la 45–50 km/h. În Capitală, vineri și sâmbătă, cerul va fi predominant noros, cu ploi moderate și vânt cu viteze de până la 45 km/h. Temperaturile maxime vor fi de 7–8 grade, iar minimele de 5–6 grade. Duminică, vremea se va menține răcoroasă, cu cer înnorat și ploi slabe în primele ore ale zilei.

Bucureștiul va resimți o răcire semnificativă vineri, sub influența unui ciclon care aduce ploi și vânt moderat. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că precipitațiile vor persista până duminică seara, iar temperaturile vor rămâne scăzute.

Maxima zilei nu va depăși 7–8°C, iar pe timpul nopții mercurul termometrelor va coborî până în jur de 6°C. Umiditatea ridicată, de aproximativ 87–88%, va face ca temperatura resimțită să fie mai scăzută, situându-se în jurul valorii de 3°C.

Pe tot parcursul zilei și al nopții sunt așteptate ploi ușoare, cu o probabilitate de 35–40%, în timp ce vântul va sufla din nord-est cu o intensitate moderată, de aproximativ 18 km/h.

Meteorologii anunță că începutul lunii decembrie va fi caracterizat de valori termice mai ridicate decât normalul perioadei, cu excepția unor regiuni mai reci din nord-est, unde încălzirea va fi mai pronunțată. În primele săptămâni, precipitațiile vor fi în general reduse, cu deficit mai accentuat în vest, nord-vest și centrul țării.

În intervalul 8–14 decembrie, temperaturile medii se vor menține peste normal pentru această perioadă, iar ploile vor fi mai frecvente în regiunile sudice. În vest și nord-vest, precipitațiile vor fi local mai reduse, în timp ce în restul teritoriului se vor încadra în limite normale.

Săptămâna 15–21 decembrie va aduce valori termice ușor peste medie, în timp ce cantitățile de precipitații vor fi mai reduse în nord-vest, restul țării urmând să înregistreze precipitații apropiate de normele climatice. În perioada 22–28 decembrie, vremea va rămâne puțin mai caldă decât normalul săptămânii, cu ploi ușor deficitare în zonele intracarpatice și apropiate de normal în restul teritoriului.

Deși decembrie va începe mai blând, meteorologii avertizează că iarna 2025–2026 se anunță geroasă, cu zăpadă consistentă în mare parte din România și Europa, datorită unor factori meteorologici importanți care vor aduce temperaturi foarte scăzute în următoarele luni.