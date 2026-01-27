Meteorologii ANM publicat prognoza meteo pentru luna februarie, indicând o abatere semnificativă de la valorile climatice obișnuite. Temperaturile vor rămâne constant peste cele normale pentru această perioadă, cu valori mai ridicate în majoritatea regiunilor țării.

În perioada 26 ianuarie – 23 februarie, temperaturile în România se vor menține peste valorile medii specifice acestei perioade, înregistrând abateri pozitive mai accentuate în zonele montane și sud-estice. Pentru săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie, mercurul din termometre va fi mai ridicat decât normalul, iar cantitățile de precipitații vor fi excedentare în majoritatea regiunilor, cu precădere în zona Carpaților Meridionali.

În săptămâna 2 – 9 februarie, temperaturile medii vor continua să fie peste normal în cea mai mare parte a țării, iar cantitățile de precipitații se vor situa aproape de valorile normale. În perioada 9 – 16 februarie, valorile termice vor rămâne mai ridicate decât cele obișnuite, cu abateri pozitive mai pronunțate în zonele montane și sud-estice, iar regimul pluviometric va fi în general apropiat de normal.

Ultima săptămână analizată, 16 – 23 februarie, va fi caracterizată de temperaturi ușor peste cele specifice, în majoritatea regiunilor, iar cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor excedentară în întreg teritoriul României. Astfel, luna februarie se va distinge printr-un climat mai cald decât normalul și cu precipitații ușor mai ridicate în unele zone, în special în regiunile montane și sud-estice.

