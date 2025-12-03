Mircea Dinescu consideră că modul în care liderii gestionează resursele, inclusiv utilizarea apei din lacurile de acumulare, precum și felul în care comunică public, ajung indirect să favorizeze ascensiunea politică a lui Călin Georgescu, pe care îl vede ca principal beneficiar al climatului creat de acțiunile actualei conduceri.

Scriitorul își extinde analiza și asupra altor crize din România, afirmând că acestea sunt generate, în opinia sa, de lipsa de competență, pe care o consideră mai periculoasă decât intențiile negative. El susține că românii au ajuns să manifeste o conștiință civică influențată de liderii statului și că numeroasele probleme apărute în ultimii ani ar reflecta această situație.

„Am ajuns după 30 de ani de capitalism să ne plângem de apă pentru că am sentimentul că acești domni care conduc acum România sunt propagandiștii preasfântului Georgescu, care îi tot trăgea cu apa. Uite că ei scot apa din lacurile de acumulare și le deversează în propagandă pentru Georgescu. Cam asta face domnul prim-ministru al României”, a spus Mircea Dinescu la Realitatea TV.

Mircea Dinescu discută și despre potențialul agricol al României, pe care îl consideră foarte ridicat, dar insuficient valorificat. În opinia sa, România se află la coada Uniunii Europene în producția agricolă, deși ar putea fi printre cele mai performante țări, având sol și climă favorabile. El consideră că statul nu sprijină suficient micii producători, ceea ce afectează capacitatea țării de a se dezvolta în acest domeniu.

„În loc să fie fericiți că le-a dat Dumnezeu pe mână o țară binecuvântată, cu climă bună, cu pământ bun, ei reușesc să provoace crizele. După părerea mea sunt provocate de prostie, nu de altceva. Uneori prostia e mai periculoasă decât răutatea. România după Franța e a doua țară cu potențial agricol, cu pământ bun, cu climă bună și noi suntem la coada Europei ca producători de mâncare, când am putea să fim pe locul 2 în lume după Franța. De ce? Pentru că ei vor să omoare. Păi proprietatea țăranului ar fi trebuit încurajată, țăranul să fie încurajat să aibă nu o seră, un solar, ci 10, și să le dea bani ei să facă”, a mai spus publicistul.

Dinescu atrage atenția și asupra riscurilor politice ale situației actuale, considerând că modul în care autoritățile gestionează crizele oferă avantaje opoziției și curentelor naționaliste. Potrivit analizei sale, aceste evoluții pot contribui la creșterea sprijinului public pentru Georgescu, în special pe fondul temerilor și nemulțumirilor acumulate în rândul populației.

„Le dau apă la moară opoziției. La moara naționaliștilor. Și când va ieși Georgescu președinte, va ieși din frica oamenilor”, a subliniat acesta.

În final, scriitorul subliniază că societatea reacționează prin resemnare, nu prin revoltă, iar acest lucru îl consideră periculos. El afirmă că acceptarea pasivă a situațiilor negative poate reduce implicarea civică și capacitatea oamenilor de a influența direcția în care evoluează țara.