Dacă obiectivele financiare se limitează doar la un an sau doi, randamentele vor fi reduse, între 4 și 8%, în condiții de risc scăzut, a explicat Iancu Guda. Speculațiile pe termen scurt pot părea atractive, dar presupun un risc ridicat de pierdere rapidă a capitalului.

De aceea, marile planuri financiare și obiectivele importante ar trebui să fie construite pe perioade de cel puțin 10 ani. Dobânda compusă funcționează astfel: un randament de 10% pe an timp de 10 ani aduce un câștig de 159%, nu 100%, datorită aplicării dobânzii la dobândă. Dacă perioada este extinsă la 30 de ani, câștigul crește la 1.644%, de zece ori mai mult decât pentru 10 ani, ceea ce demonstrează „magia” dobânzii compuse, considerată de economiști a opta minune a lumii.

Timpul devine astfel un aliat în acumularea averii, iar cei care doresc câștiguri rapide și consistente riscă instabilitate financiară, conform informațiilor publicate de Observator News. Iancu Guda subliniază că succesul și prosperitatea reală se construiesc treptat, cu răbdare și cu un plan clar. Speculațiile pe termen scurt pot aduce câștiguri într-un an, dar pierderi mari în anii nefavorabili pot duce chiar la faliment.

„Timpul este prietenul nostru dacă gândim pe termen lung. Știu că e greu să ne proiectăm peste 20 de ani, peste 30 de ani, dar timpul oricum trece și este important să-l folosim în avantajul nostru pentru că dobândă la dobândă, compusă, randament exponențial, cresc banii noștri foarte rapid și accelerat dacă îi lăsăm să crească. Dacă vrem doar la anul, evident că nu pot produce decât 4, 5, 7, 8% în termen de risc scăzut. Dacă vrei să speculezi pe termen scurt ca să câștigi cât mai mult, cât mai repede, s-ar putea să pierzi toți banii repede. De aceea, marile obiective în viață, marile proiecții, marile planuri financiare se fac întotdeauna peste 10 ani ca durată de construcție. Am uitat matematica de clasa a doua, a treia. Practic, dacă eu compun 10% pe an timp de 10 ani, deci 1,1 la puterea 10, voi câștiga 159%, da? 10% pe an timp de 10 ani nu este 100%, că se aplică dobândă la dobândă. Dar dacă compun pe 30 de ani 1,1 la puterea 30, minus 1 capitalul inițial”, a explicat specialistul economic.

Un exemplu concret arată cum economiile mici, dar constante, se pot transforma în sume semnificative. Dacă o persoană renunță la două pachete de țigări pe zi și reduce risipa alimentară, iar banii economisiți sunt investiți cu un randament de 10%, se poate ajunge la 550.000 € în 30 de ani. Această sumă nu se obține peste noapte, ci doar prin răbdare și planificare pe termen lung.

„1.644, ce observați? Am răbdare de 3 ori mai mult în viață, de la 10 ani la 30 de ani, dar câștigul meu crește de 10 ori, de la 159% la 1600. Cum se poate această minune, această magie? Ei bine, se cheamă dobânda compusă. Economiștii zic că este a 8-a minune al lumii. Și chiar așa este, pentru că doar dacă gândești pe termen lung, reușești să ai această oportunitate. Știu că mulți oameni vor să câştige repede mulți bani. Dar spune sincer, întrebarea emisiunii, tu câți oameni ai întâlnit care au făcut foarte mulți bani, foarte repede și foarte important, cinstit, fără să fure sau să facă ilegalități? Realitatea mea, din bula mea, din comunitatea mea, este că sunt extrem de puțin oameni. Adevărul este că succesul și prosperitatea se obțin în timp, cu răbdare, cu un plan financiar și obiective foarte clare. Până la urmă, dacă vrei mereu să câștigi pe termen scurt, îți asumi riscuri care înseamnă instabilitate. Într-un an îți merge, în altul nu-ți merge. Iar dacă în anii proști, în care nu-ți merge, faci pierderi foarte mari, atunci poți chiar să dai faliment. De aceea, timpul este dușmanul tău când speculezi pe termen scurt”, a mai spus acesta.

Dacă obiectivul este atins mai rapid, efortul financiar trebuie să fie mai mare. Pentru a ajunge la 500.000 € în 15 ani, familia trebuie să economisească 43% din suma finală, iar restul de 57% provine din randament. În cazul unui termen de 10 ani, economiile familiei reprezintă 59%, iar randamentul contribuie cu 41%. În schimb, pe 20 de ani, familia economisește doar 32%, iar banii generați de investiții contribuie cu 68% la suma finală.

„Și o să dau un exemplu. Să spunem că vreau să ajung la o sumă finală de 500.000 de euro. De unde milioanele astea și arunci cu jumătate de milion de euro? Nu se poate, lumea de rând nu reușește să ajungă la aceste sume de bani. Vreau să vă zic că doar două pachete de țigări pe zi și reducerea risipei alimentare, nu mai aruncăm mâncare din frigider la gunoi, dacă economisim acești bani și investim cu 10%, facem 550.000 de euro în 30 de ani. Da, în 30 de ani! Nu se poate de pe azi pe mâine să fac jumătate de milion de euro dintr-un pachet de țigări pe zi. Dar ce vreau să zic este că marile sume devin mai abordabile când avem răbdare și gândim pe termen lung. Și dacă vreau să ajung la această sumă în 15 ani, familia trebuie să economisească 43% din suma finală, banii produc 57% randament. Dar dacă vreau să ajung la această sumă pe 10 ani, familia economisește mai mult, 59%, iar banii produc doar 41%. Dar dacă am răbdare pe 20 de ani, familia muncește doar 32% iar banii produc din randament 68%. Deci iată, cu cât avem răbdare pe termen lung, și cu atât banii produc mai mulți bani exponențial, timpul e prietenul nostru, scade efortul, munca, scad economiile necesare, pentru că completează cine? Banii produşi de banii noștri. Deci, întotdeauna, marile planuri, ni le asumăm pe 10 ani plus, pentru că trebuie să gândim pe termen lung ca să fim eficienți cu banii”, a conchis Iancu Guda.

Astfel, cu cât avem răbdare și gândim pe termen lung, cu atât efortul propriu scade, iar banii produși de investiții generează mai mult. Marile planuri financiare trebuie asumate pe cel puțin 10 ani pentru a fi eficiente și pentru a permite acumularea de capital în mod optim, demonstrând că timpul și dobânda compusă sunt cei mai importanți aliați în construirea averii.