Rolul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar a evoluat constant în ultimul deceniu. Dacă inițial era gândit ca un mecanism pentru rezolvarea problemelor înainte de deschiderea unui proces, astăzi CSALB gestionează tot mai multe cazuri deja ajunse în fața judecătorilor.

Potrivit comunicatului, 800 de procese care au început în instanță au fost stinse prin conciliere, părțile preferând o înțelegere rapidă, gratuită pentru consumatori și cu efecte juridice echivalente unei hotărâri judecătorești.

Solicitările vin din mai multe direcții: recomandările instanțelor, propunerile băncilor sau inițiativa clienților. Printre județele cu cele mai multe cereri se numără Cluj, Mureș, Alba și Harghita.

Cele mai frecvente spețe soluționate amiabil vizează renegocierea contractelor de credit, recuperarea unor sume achitate în plus, contestații la executare sau dosare de dare în plată. Multe dintre aceste litigii se finalizează prin restituiri consistente către consumatori ori prin restructurarea datoriilor.

Printre exemplele din hotărârile citate se află:

„Banca acceptă în urma negocierilor o despăgubire de 1.600 euro și 3.500 lei cheltuieli de judecată pentru un contract de credit din 2007. Totodată, banca acordă o despăgubire de 7.400 euro și 3.500 lei cheltuieli de judecată pentru un alt credit contractat în 2007.”

„În vederea încheierii pe cale amiabilă a litigiului din anul 2025, comerciantul va acorda consumatorului următoarele: o despăgubire în valoare de 27.700 de lei și 3.600 lei cheltuieli de judecată.”

„În vederea încheierii pe cale amiabilă a litigiului de pe rolul instanței din Târgu Mureș, din anul 2025, banca oferă consumatoarei o despăgubire de 4.200 de lei și 2.400 de lei cheltuieli de judecată.”

„În vederea rezolvării amiabile a dosarului de executare silită, comerciantul va încheia un angajament de plată prin care debitoarea va achita suma de 500 RON/lună pentru achitarea integrală a creanței…”

Reprezentantul BNR în Colegiul CSALB, Alexandru Păunescu, subliniază eficiența concilierii pentru litigiile deja aflate pe rol:

„Cererile care vizează soluționarea alternativă a unui litigiu aflat în diferite etape ale procesului pe fond au șanse să se rezolve în doar câteva zile în cadrul CSALB… Procesul se scurtează de la câțiva ani la doar câteva zile, iar costurile financiare sunt reduse la zero, deoarece concilierea este gratuită pentru consumatori.”

El mai arată că „ponderea împăcărilor pentru cazurile care au venit din instanță este de 100%”, explicând că atât consumatorii, cât și băncile înțeleg că în conciliere trebuie să renunțe la atitudinea contencioasă și să caute soluții echitabile.

Păunescu evidențiază și avantajul flexibil al negocierii: instanțele nu pot modifica ratele unui credit, însă în conciliere „consumatorii pot ajunge să se echilibreze financiar și să continue derularea contractului de credit optimizat, adaptat situației și nevoilor actuale”.

Reprezentantul BNR recomandă băncilor să își analizeze portofoliile de litigii și să trimită ele însele clienții către conciliere, în timp ce judecătorii ar putea degreva instanțele de cauze ce durează ani întregi prin informarea părților cu privire la existența CSALB.

Ce este CSALB și cum funcționează

CSALB este o instituție creată în baza unei directive europene și intermediază gratuit negocierile dintre consumatori și bănci sau IFN-uri pentru contractele în derulare. Procedura durează, în general, mai puțin de trei luni, iar înțelegerea obținută are forța unei hotărâri judecătorești.

Consumatorii pot depune cereri online pe csalb.ro, iar dacă banca acceptă concilierea, cazul este preluat de unul dintre cei 16 conciliatori ai Centrului.