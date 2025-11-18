Interbrands Orbico a fost inclusă de către Revista Capital în „Top 300 Companii de Succes” în România, iar cu această ocazie, reprezentanții companiei au oferit mai multe despre investițiile din ultimii ani și despre planurile de viitor ale companiei.

CAPITAL: Cu ce cifră de afaceri și cu ce profit net ați încheiat anul 2024?

INTERBRANDS ORBICO: Cifra de afaceri pentru anul 2024 este de aproximativ 1,4 miliarde euro, cu o creștere de 16% față de anul precedent. Creșterea cu două cifre pentru anul 2024 este susținută atât de dezvoltarea organică a afacerii în toate canalele de distribuție, cât și de noile parteneriate.

C: Ce cifră de afaceri și profit estimați pentru finalul anului 2025?

IO: Estimăm o creștere single digit anul acesta comparativ cu anul trecut, datorată în primul rând efervescenței măsurilor fiscal, impactului acestora în încrederea consumatorilor și a mediului economic instabil. Din punct de vedere al profitabilitatii, creșterea costurilor dar și nivelul superior de taxare ne duce într-o imagine similară.

C: Ce investiții ați realizat în ultimul an? Ce investiții aveți plănuite pentru următorul sau următorii ani?

IO: Anul acesta am continuat investițiile pornite în anii anterior, în zona de eficiență și instrumente digitale, care să securizeze viitorul companiei. Vom continua să investim în zona de eficientizare a proceselor, soluții software inovative și creșterea gradului de sustenabilitate, accelerând elementele componente ale SGR.

C: Care au fost principalele provocări prin care a trecut compania dumneavoastră în ultimul an?

IO: Cele mai importante provocări au fost legate si anul acesta de creșterea prețurilor pentru produsele comercializate cât și a serviciilor, inflația generala cu accent pe cea din industria de FMCG (care a fost mai ridicată versus inflația națională), elemente care au pus presiune pe puterea de cumpărare a consumatorilor. Volatilitatea din zona fiscala si politica au pus presiune pe constructia planurilor de viitor si a creat instabilitate.

C: Care sunt diferențiatorii companiei dumneavoastră în piața în care activați?

IO: Pe scurt, compania noastră se diferențiază în piață prin calitatea serviciilor oferite clienților, eficiența canalelor de distribuție alese, strategii de preț competitive, o imagine solidă de brand și o gamă de produse pe care o adaptăm constant nevoilor pieței. Nu putem să nu menționam și faptul că în zona Europei Centrale și de Est suntem singurul jucător cu amprentă regională, folosind la maxim sinergiile generate de acest fapt.

C: Cum vă selectați și fidelizați angajații?

IO: Fidelizarea angajaților vine cu un pachet competitiv de beneficii extrasalariale, investim constant în dezvoltarea lor prin cursuri de formare profesională și promovăm o cultură organizațională bazată pe transparență si comunicare deschisă, creând un mediu de lucru care sprijină munca în echipă și recompensează efotul comun.

C: Ce programe de CSR ați desfășurat în ultimul an? Ce programe aveți prevăzute pentru următorul an?

IO: În Interbrands Orbico suntem din ce în ce mai atenți atunci când vine vorba despre mediu, responsabilitate socială și inițiativele pe care le putem face în această direcție.

Astfel, în fiecare an avem multiple acțiuni precum #BeBetterTogether, Winter Sale Fair – inițiativa pentru care am primit și recunoașterea publică în cadrul Galei CSR Awards România a primit locul III la categoria „Susținerea angajaților”. Organizăm anual târg de colectare și donare haine și încălțăminte, Back to School, pregătirea ghiozdanelor pentru copiii din mediile defavorizate. Deja la al treilea an, „De Mărțișor, donează pentru viață!”, campanie în cadrul căreia colegii noștri voluntari donează sânge pentru a salva vieți.

Orbico Green Day este mai mult decât un eveniment, reprezintă angajamentul nostru față de sustenabilitate prin acțiuni semnificative. Acest proiect a fost nominalizat în cadrul Galei CSR Awards România și a primit locul II la categoria „Mediu”.

Aceste priorități reflectă angajamentul nostru de a integra sustenabilitatea în operațiunile de bază. Prin aceste eforturi, ne propunem să ne consolidăm reziliența, să sporim încrederea părților interesate și să continuăm să construim o organizație durabilă și pregătită pentru viitor.

C: Cum ați caracteriza mediul economic din România?

IO: Mediul economic din România în 2025 poate fi caracterizat ca unul cu perspective moderate și o creștere economică destul de modestă, în contextul unor riscuri și incertitudini semnificative. Printre provocările majore se numără vulnerabilitățile fiscale, inflația mare (aproximativ 9-10%), deficitele bugetare și structurale, precum și instabilitatea geopolitică și volatilitatea piețelor financiare globale.

C: Cum vedeți viitorul economic al țării? Dar al companiei dumneavoastră în acest mediu?

IO: Economia României se confruntă și cu provocări macroeconomice ca un deficit bugetar ridicat, inflație și datorii publice crescânde, care pot frâna creșterea economică dacă nu sunt gestionate responsabil. Există riscul unei recesiuni dacă dezechilibrele fiscale persistă, iar creșterea economică prognozată pentru 2025 este modestă, în jur de 1%.

În acest context, compania noastra trebuie să-și regândească strategiile pentru a deveni sustenabilă, eficientă și agilă pentru a ne adapta la această noua realitate.

C: Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

IO: Direcția strategică a Interbrands Orbico în România este de a moderniza constant atât sistemele operaționale, cât și procesele de vânzare din toate canalele de distribuție, pornind de la parteneriatele cu supplierii și retailerii, maximizarea acoperirii numerice într-o manieră eficientă prin platforma de eB2B (www.orbico.ro ) și până la servicii de instore merchandising.

C: Cât de mult v-a afectat situația tensionată de la granițele României? Puteți da exemple concrete?

IO: Fiind o companie care se concentrează exclusiv pe piața locală, având majoritatea partenerilor din zona de Europa de Vest, impactul a fost minim din punct de vedere core business. Instabilitatea lanțurilor de aprovizionare, anumite evoluții neașteptate într-o măsura moderată au crescut gradul instabilității si au creat o volatilitate suplimentară pentru mediul de afaceri.