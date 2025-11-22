Când a lansat MEDIjobs, Catrinel Hagivreta-Djafari, CEO, al companiei, a înțeles că prima bătălie nu era una tehnologică, ci una culturală.

„Cea mai mare provocare, încă de la lansarea platformei, a fost să schimbăm mentalitatea angajatorilor medicali față de procesul de recrutare digitalizat”, spune ea în cadrul unui interviu pentru Revista Capital.

A fost nevoie de timp, perseverență și încredere pentru a demonstra că digitalizarea nu înlocuiește contactul uman, ci îl potențează.

„Recrutarea digitalizată nu înseamnă pierderea contactului uman, ci un câștig în termeni de timp economisit, relevanță a candidaturilor și angajări mai predictibile”, adaugă femeia de afaceri.

Conceptul de a conecta medici, asistenți și farmacii pe o singură platformă, pe baza unei potriviri între competențe și nevoi, a reprezentat o schimbare de paradigmă într-un sistem obișnuit cu dosare pe hârtie și recomandări personale. Astăzi, tot mai multe clinici și spitale adoptă acest model, semn că „încrederea în tehnologie, atunci când este bine aplicată, conduce la progres”, subliniază Catrinel Hagivreta-Djafari.

MEDIjobs a fost introdusă de către Revista Capital în „Top Performeri din Sănătate” 2025, iar în cadrul Galei din 19 noiembrie, echipa a primit „Premiul pentru viziune și eficiență în recrutare în domeniul medical”. Cu această ocazie, CEO-ul companiei a oferit un interviu publicației în care a vorbit despre realizările din ultimii ani și despre planurile de viitor.

CAPITAL: Care este cea mai mare provocare pe care ați întâmpinat-o în domeniul dvs. de activitate?

Catrinel Hagivreta-Djafari: Cea mai mare provocare, încă de la lansarea platformei MEDIjobs, a fost să schimbăm mentalitatea angajatorilor medicali față de procesul de recrutare digitalizat. A fost nevoie de timp și răbdare pentru a-i convinge că „așa am făcut mereu” nu mai reprezintă o strategie eficientă și că recrutarea digitalizată nu înseamnă pierderea contactului uman, ci un câștig în termeni de timp economisit, relevanță a candidaturilor și angajări mai predictibile.

Ideea ca angajatorii și specialiștii medicali se pot conecta mai rapid, pe o singură platformă, doar dacă există o potrivire între așteptările și cerințele ambelor părți, între nevoi și competențe, a fost o schimbare de paradigmă. Astăzi, la 10 ani de la fondarea MEDIjobs, vedem cum tot mai multe clinici, spitale și farmacii adoptă modelul de recrutare digitalizat, semn că încrederea în tehnologie, atunci când este bine aplicată, conduce la progres.

CAPITAL: Piața în care activați pare foarte concurențială. În acest context, care credeți că sunt avantajele ofertei dvs?

Catrinel Hagivreta-Djafari: Piața este, într-adevăr, competitivă, dar MEDIjobs are un avantaj clar: ne-am concentrat exclusiv pe sectorul medical, ceea ce ne-a permis să înțelegem mult mai bine nevoile ambelor părți – atât ale profesioniștilor din sănătate, cât și ale angajatorilor. Platforma MEDIjobs nu este doar un „job board”, ci are în spate un proces de potrivire (matching) inteligent, care se face automat între profilul candidatului și cerințele angajatorului. Astfel, fiecare parte economisește timp și primește doar oferte sau candidaturi relevante.

În plus, oferim sprijin candidaților de la oferta inițială până la angajare. Pentru angajatori, avantajul este dublu: profiluri de candidați calificați relevanți primite într-un timp mai scurt și o echipă de recrutare specializată, care înțelege specificul fiecărui post medical.

CAPITAL: Care este cel mai important proiect de care v-ați ocupat de-a lungul activității dvs?

Catrinel Hagivreta-Djafari: Fără îndoială, lansarea și dezvoltarea platformei MEDIjobs reprezintă proiectul meu de suflet. Ideea de la care am pornit a fost simplă: să conectăm mai eficient specialiștii medicali cu angajatorii potriviți. În prezent, platforma deservește peste 110.000 de candidați și 3.000 de companii medicale.

Pentru noi, succesul înseamnă că reușim să plasăm oamenii potriviți în locurile de muncă potrivite. Dacă specialiștii medicali nu ajung acolo unde competențele lor contează cel mai mult, întreg sistemul sanitar are de suferit. Noi ne dorim să fim parte din soluție.

CAPITAL: Este dificil să conduceți o asemenea afacere?

Catrinel Hagivreta-Djafari: Ar fi dificil dacă nu l-aș avea alături pe fratele și co-fondatorul meu, George Hagivreta, care conduce funcțiile operaționale MEDIjobs și bineînțeles, echipa extraordinară pe care o avem astăzi și care a reușit, în fiecare lună a anului 2025, să marcheze un nou record. Din fericire, în spatele platformei MEDIjobs se află oameni care cred în misiunea noastră și care fac ca totul să pară mai ușor, chiar și atunci când apar provocări.

Desigur, întâmpinăm obstacole – de la cele clasice ale antreprenoriatului până la cele specifice pieței medicale, unde schimbările legislative sau economice pot influența dinamica pieței muncii. Dar atunci când ai o echipă unită, ghidată de aceleași valori – respect, responsabilitate și dorința de a schimba în bine viețile oamenilor, provocările se depășesc mai ușor.

MEDIjobs nu este doar rezultatul unei idei bune, ci al unei echipe care a transformat acea idee într-un proiect real, cu impact puternic în viața profesioniștilor din sănătate.

CAPITAL: Către ce credeți că se îndreptă piața în care activați, în următorii, să zicem, 10 ani?

Catrinel Hagivreta-Djafari: Cred că pe termen mediu și lung, vom vedea o integrare tot mai mare a tehnologiei și a automatizărilor în procesele de recrutare. Algoritmii de potrivire se vor rafina, iar deciziile de angajare vor fi din ce în ce mai bazate pe analiza datelor și a tendințelor din piața muncii. Cel mai probabil, migrarea medicilor și asistenților medicali va continua, atâta timp cât instituțiilor din România nu vor implementa soluții locale prin care să rețină talentele aici.

Cred, de asemenea, că vom asista la o consolidare a parteneriatelor între universități, spitale, clinici private și platforme digitale de recrutare, pentru a asigura profesioniștilor o tranziție mai fluentă de la formare până la angajare. Indiferent de evoluția pieței, misiunea MEDIjobs rămâne clară: să contribuim la modernizarea recrutării în sănătate și să facilităm plasarea celor mai buni specialiști în locurile de muncă potrivite, pentru binele întregului sistem medical.