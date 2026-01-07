Cristian Păun își prezintă investițiile realizate în 2025: randament de 32,9% pe piața globală de capital
Profesorul universitar și economistul Cristian Păun a relatat pe pagina sa de Facebook rezultatele investițiilor sale pe piața globală de capital pentru anul 2025, subliniind că a obținut un randament total de 32,9% pe dolar.
El a precizat că performanța sa a depășit atât indicele american S&P500, care a înregistrat un randament de 17,7%, cât și NASDAQ100 (21,8%) și indicele european EUSTX50 (18,5%).
Păun a menționat că investițiile sale se concentrează exclusiv pe acțiuni ale companiilor cu afaceri reale și solide, portofoliul său incluzând 40 de acțiuni din diverse domenii, cu o predominanță a sectorului tehnologic de 40%.
El a precizat că jumătate dintre acțiuni sunt ale companiilor americane, iar restul provin din Europa și Asia, excluzând în mod expres China și România. În ceea ce privește criptomonedele, profesorul a menționat că Bitcoin a înregistrat o pierdere de 2,43% în același an.
Sfaturi pentru investitori. N-a uitat nici de criticile la adresa statului român
Cristian Păun a subliniat importanța educației și a tehnologiei în procesul de investiții, afirmând că acestea permit prelucrarea rapidă și eficientă a unui volum mare de informații, iar inteligența artificială poate deveni un „companion extraordinar” pentru investitori.
El a criticat, totodată, legislația românească, considerând că statul nu încurajează economisirea și investițiile private, redistribuind câștigurile către un sistem de pensii falimentar, orientat pe consum, și nu pe acumulare de capital.
Profesorul a adus ca exemplu Olanda, unde fondul public de pensii va trece complet pe un sistem bazat pe acumulare începând cu 1 ianuarie 2026, apreciind că alte țări ar putea urma exemplul.
În mesajul său final, Păun le-a recomandat urmăritorilor să economisească și să investească în propria educație financiară pentru a obține performanțe pe termen lung.
El a mai precizat că nu intenționează să răspundă criticilor care contestă experiența sa practică, menționând că mesajul său se adresează celor interesați să învețe și să investească eficient pe piața globală.
Postarea profesorului Păun: Globalist fiind, am reluat investițiile pe piața globală de capital
„Globalist fiind, în 2025 am reluat investițiile pe piața globală de capital.
Am încheiat anul cu un randament total de 32,9% pe dolar. Am fost peste S&P500 (randament de 17,7%), peste NASDAQ100 (21,8%) și peste indicele EUSTX50 (18,5%). Am „bătut” piața globală de i-au sărit fulgii, cum se zice în limbajul nostru.
BTC a înregistrat o pierdere în 2025 de 2,43%).
Investesc doar în acțiuni, cu afaceri reale și solide în spate. Am încheiat anul cu un portofoliu diversificat pe 40 de acțiuni din domenii diferite, tehnologia domină cu 40%. Jumătate din acțiuni sunt ale companiilor americane, restul Europa și Asia, deloc China, deloc România. Iubesc globalizarea doar, v-am mai spus.
Educația te ajută enorm. Să nu pierzi bani, să ai o bătrânețe liniștită, să faci bani în timp ce dormi, să îți completezi veniturile. Tehnologia te ajută enorm. Te integrează instant într-o piață globală, te ajută să prelucrezi rapid și eficient un volum enorm de informatii. De AI nu mai vorbesc. Este un companion extraordinar când vrei să investești.
Din păcate, statul nu te încurajează să faci asta. Nu îi premiază pe cei care investesc în ei, au un comportament corect din punct de vedere economic. Te așteaptă la cotitură să îți dijmuiască tot ce câștigi. Să ducă apoi banii spre un stat nereformat, un sistem de pensii falimentar orientat pe consum și nu pe acumulare de capital și investiții.
În Olanda, de exemplu, începând cu 1 ianuarie 2026, fondul public de pensii a trecut complet pe un sistem cu acumulare. Vor urma și alte țări, sunt sigur.
Vă urez să reușiti și voi în 2026 să vă abțineți de la consum, să economisiți, să investiti în voi să învățați cum să investiți apoi ceea ce reușiți să puneți deoparte. Oportunitățile sunt extraordinare. Vă urez să vă luați la trântă cu piața globală și să o „bateți” și voi de să îi sară fulgii…
Fiți cât mai globaliști, nu veți regreta! Nu gloabe!
LE: Cei care mă apostrofează mereu că nu am avut niciodată o afacere, că vorbesc din cărți, nu am experiență practică, nu știu cum se fac banii, să se abțină de la comentarii”, a scris Cristian Păun pe pagina sa de Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.