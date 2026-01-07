Profesorul universitar și economistul Cristian Păun a relatat pe pagina sa de Facebook rezultatele investițiilor sale pe piața globală de capital pentru anul 2025, subliniind că a obținut un randament total de 32,9% pe dolar.

El a precizat că performanța sa a depășit atât indicele american S&P500, care a înregistrat un randament de 17,7%, cât și NASDAQ100 (21,8%) și indicele european EUSTX50 (18,5%).

Păun a menționat că investițiile sale se concentrează exclusiv pe acțiuni ale companiilor cu afaceri reale și solide, portofoliul său incluzând 40 de acțiuni din diverse domenii, cu o predominanță a sectorului tehnologic de 40%.

El a precizat că jumătate dintre acțiuni sunt ale companiilor americane, iar restul provin din Europa și Asia, excluzând în mod expres China și România. În ceea ce privește criptomonedele, profesorul a menționat că Bitcoin a înregistrat o pierdere de 2,43% în același an.

Cristian Păun a subliniat importanța educației și a tehnologiei în procesul de investiții, afirmând că acestea permit prelucrarea rapidă și eficientă a unui volum mare de informații, iar inteligența artificială poate deveni un „companion extraordinar” pentru investitori.

El a criticat, totodată, legislația românească, considerând că statul nu încurajează economisirea și investițiile private, redistribuind câștigurile către un sistem de pensii falimentar, orientat pe consum, și nu pe acumulare de capital.

Profesorul a adus ca exemplu Olanda, unde fondul public de pensii va trece complet pe un sistem bazat pe acumulare începând cu 1 ianuarie 2026, apreciind că alte țări ar putea urma exemplul.

În mesajul său final, Păun le-a recomandat urmăritorilor să economisească și să investească în propria educație financiară pentru a obține performanțe pe termen lung.

El a mai precizat că nu intenționează să răspundă criticilor care contestă experiența sa practică, menționând că mesajul său se adresează celor interesați să învețe și să investească eficient pe piața globală.