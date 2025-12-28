În acest context, echipamentele de calitate din domeniul puericulturii, de la cărucioare ergonomice la monitoare inteligente pentru bebeluși, nu sunt doar accesorii utile, ci adevărați aliați care pot ajuta într-o perioadă intensă și, adesea, copleșitoare.

Adina Foldager este o antreprenoare din spatele unei astfel de afaceri. Cu o experiență internațională de peste 17 ani în domeniu și după o carieră într-o corporație de profil, a devenit apoi fondatoarea brandului Adinish. Afacerea funcționează după un concept scandinav dedicat părinților și familiilor, iar businessul, prezent în România, în Republica Moldova, dar și în Ungaria, a raportat pentru anul 2024 o cifră de afaceri de 4,2 milioane de euro.

„Suntem primul magazin de puericultură scandinavă din România și primul one-stop-shop cu produse de tip premium”, spune, pentru Capital, Adina Foldager.

Născută în București, Adina a studiat afaceri în Germania și a trăit ani buni în această țară. Ulterior, s-a stabilit în Danemarca, alături de soțul ei, Ture, împreună cu care a fondat Adinish în 2018. Totul a început într-un moment al vieții sale când a considerat că nu o mai reprezintă corporația.

„Simțeam că totul este despre Excel, profitabilitate, noțiuni de business, lucruri, desigur, extrem de importante atunci când vorbim despre conducerea unei firme. Dar mie îmi lipsea acel aspect de schimbare, de a fi cumva creativă și de a vedea că se întâmplă ceva cu mine și cu cariera mea. Simțeam că mă plafonez”, povestește Adina Foldager.

Chiar dacă acum conduce o afacere prezentă pe trei piețe, Adina mărturisește că nu se vedea niciodată să fie antreprenoare. Se împăcase cu ideea de a fi angajat, de a primi un salariu stabil la final de lună, însă viața a luat o altă întorsătură.

„Pe de o parte, sunt foarte atentă la riscurile pe care le au acțiunile mele. Dar, câteodată, mai ales când vine vorba de Adinish, simt că sunt ca la un casino și că pun totul pe aceeași carte”, spune femeia de afaceri.

Inițial a fost vorba doar de un magazin online, dar, în 2020, au deschis primul showroom în București. Iar ulterior au extins business-ul în Cluj-Napoca, Timișoara, Chișinău și Budapesta. Afacerea s-a dezvoltat într-un magazin premium de inspirație scandinavă dedicat părinților și copiilor.

„Suntem foarte atenți la produsele pe care le punem la vânzare, să fie calitative, să fie așa cum aș dori eu să fie produsele pe care le folosesc pentru a avea grijă de copiii mei”, explică antreprenoarea.

De la bun început, Adina a investit în magazinul online pentru a crește notorietatea brandului, astfel încât magazinele de profil să abordeze echipa Adinish și să dorească să colaboreze cu ei.

„Exista o cerere în piață pentru astfel de produse, în jurul meu se căutau foarte mult, mai ales în România, căci nu se găseau pe atunci. Mai veneam în vacanță în țară și vedeam acest lucru, observam cărucioarele folosite de mămici pe stradă și așa mai departe”, povestește antreprenoarea.

Pentru acea cerere, Adinish avea oferta, cu cele mai mari prețuri de pe piață, dar încă nu auzise nimeni de business. Nu aveau cum să câștige încrederea oamenilor din prima. Mai ales că și clienții se arătau destul de sceptici ȋn a plăti o sumă mare de bani pentru un produs de acest fel.

„Nu se înțelegea foarte bine ce știe produsul să facă dintr-o poză în online, nu erau siguri dacă există cu adevărat, dacă arată în realitate la fel și așa mai departe”, precizează Adina.

Motiv pentru care ea și echipa ei au organizat pop-up-uri în diferite orașe din țară – închiriau o locație care să se potrivească stilului Adinish și își prezentau toate produsele. Era un un mic târg, dar doar cu articolele comercializate de firmă, unde oamenii puteau să vină, să le vadă, să le atingă, să se asigure că există, că sunt de încredere.

Primul de eveniment de acest fel s-a desfășurat la București, dar au urmat apoi Cluj și Timișoara. „Genul acesta de târg, bineînțeles, nu te umplea de comenzi, nu pot să spun că, pe termen scurt, s-a observat vreo schimbare. Dar, pe termen lung, târgurile acestea au ajutat foarte mult”, spune antreprenoarea.

Adina și echipa ei transportau marfa dintr-un oraș în altul cu un camion și plăteau totul: cazarea, drumul, organizarea evenimentului în sine, gustări pentru oaspeți, ceva de băut, PR kit-uri și colaborări cu influenceri.

„Și oamenii au venit, iar impactul pe care l-au avut târgurile noastre asupra business-ului a fost, ulterior, unul enorm. Clienții ne-au cunoscut, și-au dat seama că noi chiar existăm, suntem oameni reali, au cunoscut produsele, le-au atins și efectiv a fost un succes. Cunosc cultura românească, ei își doresc să vadă produsul, să-l atingă, cu atât mai mult când vorbim de scaune, cărucioare, mobilier și așa mai departe.”

Înainte de a deschide afacerea în 2018, antreprenoarea a stat de vorbă cu oameni din domeniu. Care erau de părere că românii nu erau interesați de produse premium când vine vorba de puericultură, că nu au bani să investească foarte mult, că se caută produse ieftine.

Dar femeia de afaceri nu era tocmai de acord: „Eu consideram că e o mare căutare, mai ales că românii călătoresc, au acces la social media și sunt la curent cu foarte multe noutăți, iar unii dintre ei aleg să pună un accent mai mare și pe partea de puericultură”. În opinia Adinei, generația de părinți din ziua de azi este diferită față de cele anterioare. Nu puțini sunt cei care caută produse sustenabile, calitate, o altfel de abordare.

Antreprenoarea își amintește cum prima clientă a showroom-ului Adinish din București a fost o doamnă care i-a vizitat chiar înainte de deschidere.

„Nu mai avea mult până să nască, dar a venit la noi. Eu eram urcată pe o scară, încercam să curăț niște pânze de păianjen, mama mea ținea scara, restul familiei era cu altă treabă prin casă. Iar doamna credea că o să se deschidă mai devreme și m-a rugat apoi să o ajut cu un produs de care avea nevoie și asta am făcut. Mi s-a părut foarte interesant că oamenii ne urmăreau în social media și că au dat curs invitațiilor noastre. Nu ai cum să uiți aceste momente”, relatează ea.

Adinish a devenit apoi o adevărată comunitate care vorbește despre combinații monocrome, despre simplitate, despre o viață sustenabilă. S-a format un grup de părinți care pune preț pe produsele cu care interacționează copiii lor, chiar dacă pot costa mai mult.

„Dar trebuie să înțelegem că a fost testat corespunzător, că nu emană substanțe toxice. Există, de asemenea, și câteva normative de siguranță foarte stricte și mă bucur că părinții din România încep să se educe în acest sens și că noi contribuim la proces”, conchide Adina Foldager.