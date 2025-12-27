Întrebat la SpotMedia cât de vulnerabilă este România la amenințări externe, istoricul a spus că nu crede că rușii ar avea interes să pună România în dificultate și că, oricum, nu ar fi greu să facă asta. El a spus că România le oferă rușilor ocazia să critice NATO și UE și că anularea alegerilor a arătat lipsa de respect pentru standardele democratice.

Goșu a mai spus că România și-a pierdut credibilitatea, iar politicienii încearcă să mențină puterea și să protejeze pilonii regimului – cum ar fi pensiile speciale, judecătorii, procurorii, SRI-ul sau armata – pentru că, dacă slăbești unul dintre acești piloni, sistemul s-ar putea prăbuși. În concluzie, politicienii luptă pentru a-și păstra propria putere și avantajele lor.

„Și, apoi, nu au de ce să o pună total pe butuci. Stați puțin, România le face rușilor un mare serviciu fiind membru NATO și UE. Le dă lor ocazia să spună: ”NATO-UE, cu România înăuntru. Păi nu vă e rușine…” Cei care au anulat alegerile au făcut jocul Rusiei, pentru că au pus la îndoială respectarea de către România a unor minime standarde democratice. România și-a pierdut orice urmă de credibilitate. Curtea Constituțională a anulat alegerile pentru că nu a ieșit cine trebuie în turul doi. Nici Georgescu, nici Lasconi nu erau oameni care să fie acceptați ca prezidențiabili. Asta este explicația. Trebuia păstrat acest regim politic, acest sistem de putere. Politicienii înțeleg foarte bine că nu se pot atinge nici de pensii speciale, nici de judecători, nici de procurori, nici de SRI, nici de armată, pentru simplul motiv că sunt pilonii regimului. Dacă tu, cumva, slăbești un pilon, toți ar putea să ducă căruța într-o parte. Și atunci ei luptă pentru supraviețuirea propriului regim. Vor să păstreze puterea, să le fie lor bine”, a precizat Goșu.

Întrebat cum vede anul 2026, atât în contextul conflictului dintre Ucraina și Rusia, cât și în România, Armand Goșu a spus că, dacă Rusia ar câștiga și Ucraina ar fi învinsă cu sprijinul lui Trump, atunci România ar putea să se îndrepte spre un regim asemănător cu cel al lui Viktor Orban, mai suveranist.

El a explicat că România este foarte influențabilă din exterior și că actualul val de suveranism din țară se datorează în mare parte contextului internațional. Goșu a mai spus că, fără victoria lui Trump, partidul AUR probabil nu ar fi depășit 10-12% și că politicienii profită de electoratul cu educație politică scăzută.

Totuși, el a adăugat că există motive de speranță. Goșu a observat că tinerii din noua generație sunt interesați să facă schimbări și să rămână în România. El crede că acești tineri pot contribui la modernizarea țării și că, dacă vor fi suficient de mulți, vor crea o masă critică care să schimbe lucrurile și să facă România mai europeană.

„Dacă Rusia câștigă, dacă Ucraina, cu ajutorul lui Trump, e trântită jos, atunci și România va bascula. Basculează spre un regim de tip Viktor Orban, suveranist, semi-suveranist. România e foarte permeabilă la influență externă. Chiar acest val de suveranism în România se datorează în primul și în primul rând contextului. Dacă nu ar fi câștigat Trump alegerile, AUR nu ar fi trecut de 10-12%. Cel mai important lucru este să ții prizonier electoratul needucat, fără cultură politică. Vreau să cred că găsim resurse să facem câteva lucruri bune. Sunt, apar acum, văd, copiii din noua generație sunt interesați. Faptul că am studenți în jurul meu și vor să facă și vor să schimbe și vor să rămână în România îmi dă speranță. Mai sunt unii care vor să schimbe lucrurile. Vor să rămână aici, să contribuie la modernizarea țării. România, prin acești reprezentanți din noua generație, are un viitor. Dacă sunt mai mulți, creează o masă critică, o să reușească să schimbe ceva și să arate într-adevăr și țara asta un pic mai europeană. Sper”, a mai afirmat Goșu.