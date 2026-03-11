Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, avertizează că datele publicate de INS privind scăderea consumului populației pentru a șasea lună consecutiv indică faptul că România se confruntă cu o criză socială profundă. Potrivit acestuia, situația reflectă nu doar fenomene statistice, ci o recesiune reală, iar presiunile economice sunt tot mai acute.

Câciu a precizat, pe contul său de Facebook, că bugetul public propus de premierului Ilie Bolojan nu răspunde la două șocuri majore cu care se confruntă țara: cel inflaționist și recesionist și cel generat de conflictul din Iran. El a subliniat că, deși bugetul a fost întârziat, nu au fost luate măsuri compensatorii, iar proiectul actual este, în opinia sa, unul contabil, construit pentru a se închide „din pix” pe fonduri europene.

Fostul ministru a atras atenția că bugetul se bazează pe o prognoză veche, care nu include recesiunea actuală, și a întrebat de ce nu a fost elaborat mai devreme, dacă era construit pe o previziune depășită. El a criticat alocarea fondurilor, menționând că magistrații beneficiază de venituri medii de aproximativ 18.000 de lei net pe lună, în timp ce persoanele vulnerabile nu primesc sprijin adecvat.

Câciu a avertizat că, deși Consiliul Fiscal ar putea susține că veniturile nu au fost supraestimate, există un risc de nerealizare a unor venituri, în special din PNRR, de aproximativ 1,4% din PIB, ceea ce, în opinia sa, reprezintă o situație gravă.

„Criză socială! Comunicatul INS de astăzi referitor la căderea amplă a consumului populatiei pentru a șasea lună consecutiv ne arată ce se ascunde de 5 luni de zile: România a intrat și trece printr-o criză socială, iar presiunea recesionistă este tot mai acută. Adică nu avem ceva tehnic, statistic ci recesiune în toată regula. Fapt care mă aduce la a discuta primele elemente despre propunerea de buget publicată de Bolojan:

1. Cel mai important: bugetul nu răspunde la două șocuri pe care le trăim:

a. Șocul infaționist și recesionist;

b. Șocul conflictului din Iran. Ai fi presupus că, daca tot nu s-a venit cu bugetul până acum, ar fi trebuit să se vină cu măsuri în sensul asta. Nu exista. E un buget contabil, facut sa se inchidă din pix, pe fonduri europene. 2. Este un buget care se bazează pe o prognoză veche, care nu lua in calcul recesiunea! Se pune intrebarea: de ce nu l-au făcut în decembrie daca tot l-au construit pe o prognoză depăsita? Sa nu imi spuneti ca au asteptat „masurile pe administratie” că vă trimit sa vedeti cât sunt cheltuielile de personal proiectate pentru 2026 pe total buget general consolidat..🙂. 3. Se dau bani la magistrati dar nu se gasesc bani pentru cei care sunt cu adevarat vulnerabili. Venitul mediu la magistrati este de cca 18.000 lei net/lună 4. Desi, probabil, Consiliul Fiscal ne va spune ca nu s-au supraestimat veniturile(a mai facut asta o singura dată, in 2021, cand bugetul a fost prezentat tot in martie, de acelasi ministru de finante ca si acum si ne-am trezit cu o criza socială-ca și acum), exista un risc de nerealizare a unor venituri(in special din PNRR, dar nu numai) de 1,4% din PIB. Nu este deloc bine! Din contră, e grav!”, a scris Câciu.

Conform datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică (INS), volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a înregistrat o contracție puternică în ianuarie, marcând un început de an dificil pentru sectorul serviciilor.

În proiectul Legii bugetului, Guvernul Bolojan estimează o creștere a PIB-ului de 0,6%, însă, în contextul a șase luni consecutive de scădere a consumului, acest obiectiv pare mai degrabă o dorință decât o realitate realizabilă. După efervescența consumului din decembrie, ianuarie 2026 a adus o prăbușire a vânzărilor: volumul cifrei de afaceri, ca serie brută, a scăzut cu 25,3% față de ultima lună a anului trecut. Chiar și după ajustarea pentru numărul de zile lucrătoare și sezonalitate, declinul rămâne semnificativ, cu -3,7%.

Cea mai mare scădere s-a înregistrat în sectorul produselor nealimentare, care a consemnat un minus brut de 27,7%, urmat de comerțul cu carburanți, cu -26,6%. Nici produsele alimentare nu au fost ferite de tendința descendentă, înregistrând o reducere de 21,5%.

Dincolo de efectul sezonier de după sărbători, datele indică o slăbiciune structurală a consumului față de aceeași perioadă a anului trecut. Comparativ cu ianuarie 2025, volumul total al afacerilor din comerț a scăzut cu 9,1% (serie brută) și cu 6,5% (serie ajustată).

Pe sectoare, scăderile anuale ajustate sunt:

produse nealimentare: -7,9%;

carburanți: -4,8%;

produse alimentare, băuturi și tutun: -3,0%.

Fostul premier al României, Florin Cîțu, a afirmat, la rândul său, că consumul s-a prăbușit în ianuarie 2026, marcând a șasea lună consecutivă de scădere. Potrivit acestuia, Guvernul Bolojan continuă să promoveze o estimare de creștere economică de 1% pentru 2026, bazată pe date anterioare trimestrului IV din 2025 și fără a ține cont de noile date privind consumul publicate recent.

Cîțu a subliniat că atunci când principalul motor al economiei înregistrează șase luni consecutive de scădere, menținerea unei prognoze neschimbate nu mai poate fi considerată analiză economică, ci se transformă într-o formă de propagandă.