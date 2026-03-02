Aceasta reprezintă aproape o cincime din consumul mondial, având în vedere că prin acest coridor tranzitează zilnic circa 20 milioane barili de petrol și produse derivate, echivalentul a aproape 20% din cererea globală, conform analizei realizate de Dumitru Chisăliță, președintele AEI.

Strâmtoarea Ormuz este considerată o arteră energetică vitală la nivel mondial. În lipsa unei alternative maritime directe, blocarea completă ar avea efect imediat asupra fluxurilor energetice globale, piața pierzând instantaneu accesul la o cincime din resursele sale vitale.

„Strâmtoarea Ormuz nu este doar un punct pe hartă. Este artera energetică a lumii. Prin acest coridor îngust dintre Iran şi Oman trec, în mod normal, aproximativ 20 milioane barili/zi de ţiţei (mb/zi) şi produse petroliere – aproape 20% din consumul global”, a explicat Chisăliţă.

Conform datelor MarineTraffic, aproximativ 250 de nave se aflau la începutul lunii martie în așteptare la intrarea sau ieșirea din strâmtoare. Dintre acestea, circa 150 erau tancuri cu țiței și LNG ancorate în Golful Persic, iar aproximativ 100 erau nave cargo și petroliere în apropierea coastelor Emiratelor Arabe Unite și Omanului.

„Nu există ocolire maritimă directă. Dacă Ormuz se închide complet, piaţa globală pierde instantaneu accesul la o cincime din fluxul său energetic vital”, a mai spus Dumitru Chisăliță.

Singura alternativă realistă la un blocaj total rămâne transportul prin conducte către porturi situate în afara Golfului Persic. Conducta Est-Vest din Arabia Saudită are o capacitate de aproximativ 5 milioane barili pe zi, în timp ce conducta Habshan-Fujairah din Emiratele Arabe Unite poate transporta circa 1,5 milioane barili pe zi. Astfel, fluxul alternativ prin conducte ar fi de 6,5 milioane barili pe zi, lăsând un deficit brut de 13,5 milioane barili, echivalent cu aproximativ 13% din producția globală.

Pentru comparație, șocul petrolier din 1973 a redus oferta globală cu circa 7%, ceea ce arată că impactul unei blocări complete a Strâmtorii Ormuz ar fi de aproape două ori mai puternic.

„Flux normal prin Ormuz: 20 mb/zi. Capacitate alternativă prin conducte: 6,5 mb/zi. Deficit brut: 13,5 mb/zi. Aceasta înseamnă aproximativ 13% din producţia globală”, a subliniat Chisăliţă.

Capacitatea de compensare a pieței este limitată. Suplimentarea producției în alte state ar putea aduce între 0 și 0,5 milioane barili pe zi în două săptămâni și între 1 și 2 milioane barili pe zi în trei luni. Stocurile strategice globale, estimate la circa 1,5 miliarde barili, pot atenua temporar deficitul, dar nu îl elimină complet în cazul unui șoc major și prelungit.

„Stocurile strategice pot amortiza un şoc temporar, dar nu îl elimină complet dacă deficitul este mare şi prelungit”, completat Dumitru Chisăliţă.

Un asemenea deficit ar avea efecte în lanț asupra economiei globale, generând presiuni inflaționiste, creșterea costurilor logistice și impact asupra ritmului de creștere economică. În acest context, Strâmtoarea Ormuz nu este doar un punct geografic, ci un nod strategic care poate influența în mod direct stabilitatea piețelor energetice și economia mondială.