AIE: interdicțiile la export pot destabiliza piețele

Directorul AIE, Fatih Birol, a transmis un mesaj ferm către guverne, cerând evitarea măsurilor protecționiste în actualul context energetic.

„Îndemn toate țările să nu impună interdicții sau restricții la exporturi. Este cel mai rău moment dacă ne uităm la piețele globale de petrol. Partenerii lor comerciali, aliații și vecinii vor suferi ca urmare”, a declarat acesta.

Deși nu a menționat explicit statele vizate, mesajul este interpretat ca fiind îndreptat în special către economiile mari din Asia, unde unele țări au început deja să limiteze exporturile de combustibili.

În contextul conflictului, China a restricționat exporturile de produse rafinate, iar India a introdus taxe suplimentare, măsuri care riscă să amplifice dezechilibrele din piață.

Birol a atras atenția că aceste decizii pot avea efecte severe asupra întregii regiuni:

„Dacă aceste țări continuă să restricționeze sau să interzică complet exporturile, impactul asupra piețelor asiatice va fi dramatic”.

În același timp, există discuții și în Statele Unite privind posibile limitări ale exporturilor de combustibil, pe fondul creșterii prețurilor la benzină.

AIE a decis eliberarea a 400 de milioane de barili din rezervele strategice pentru a stabiliza piața, însă unele state continuă să acumuleze rezerve, ceea ce reduce eficiența măsurii.

„Din păcate, vedem că unele țări își măresc stocurile existente în timpul eliberării coordonate de petrol. Își fac provizii. Acest lucru nu este util. În opinia mea, acesta este un moment în care toate țările trebuie să demonstreze că sunt membri responsabili ai comunității internaționale”, a spus șeful AIE.

Datele arată că atât SUA, cât și China și-au majorat stocurile în ultimele săptămâni, în pofida apelurilor la cooperare internațională.

Situația ar putea deveni mult mai gravă dacă Strâmtoarea Hormuz rămâne blocată, avertizează AIE.

Birol a subliniat riscurile majore:

„în aprilie, vom pierde de două ori cantitatea de petrol brut și produse rafinate pe care am pierdut-o în martie”.

Această rută este esențială pentru transportul global de energie, fiind responsabilă, în mod normal, pentru aproximativ o cincime din fluxurile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

În prezent, Europa nu se confruntă cu o criză acută de aprovizionare, însă situația poate evolua rapid.

„nu există lipsuri fizice de combustibil pentru avioane sau motorină în Europa în acest moment”, a precizat Birol, avertizând totodată că perturbările din Orientul Mijlociu pot schimba rapid acest echilibru.

Conflictul a produs deja daune semnificative infrastructurii energetice din regiune.

„Urmărim toate activele energetice cheie din regiune zilnic sau orar” „În prezent sunt 72 de active energetice avariate și o treime sunt grav sau foarte grav avariate”.

Aceste distrugeri afectează capacitatea de producție și distribuție și amplifică presiunea asupra piețelor globale.

Birol a evidențiat reacția rapidă a Arabia Saudită, care a redirecționat majoritatea exporturilor de petrol prin Marea Roșie, evitând zona de conflict.

Acesta a declarat că infrastructura alternativă este „bine protejată”, dar a avertizat că un eventual atac ar avea efecte severe:

„consecințele ar fi extrem de grave”.

Șeful AIE consideră că actuala criză va avea efecte de durată asupra sectorului energetic, similare celor din anii 1970 sau după invazia Rusiei în Ucraina.

Printre schimbările anticipate:

accelerarea investițiilor în energie nucleară;

creșterea utilizării vehiculelor electrice;

dezvoltarea energiei regenerabile;

posibilă revenire temporară la cărbune în unele state.

În același timp, industria gazelor va trebui „să muncească din greu pentru a-și recăpăta reputația”, după două șocuri energetice majore într-un interval scurt.

Criza actuală evidențiază vulnerabilitatea sistemului energetic global și importanța cooperării între state.

Deciziile unilaterale, precum restricțiile la export sau acumularea de stocuri, pot amplifica dezechilibrele și pot genera efecte în lanț asupra economiei mondiale.