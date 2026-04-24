Directorul general al grupului LVMH, Bernard Arnault, a transmis un mesaj de îngrijorare cu privire la evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, subliniind că redresarea industriei de lux depinde direct de stabilizarea rapidă a situației internaționale.

În cadrul adunării generale anuale a companiei, Arnault a descris contextul geopolitic actual drept unul „extrem de imprevizibil”, avertizând că escaladarea tensiunilor ar putea avea consecințe economice severe la nivel global.

„Ați observat că lumea se află acum într-o criză foarte serioasă în Orientul Mijlociu… este foarte imprevizibilă”, a spus Arnault la adunarea generală anuală a LVMH, desfășurată joi, potrivit Financial Times.

Șeful celui mai mare conglomerat de lux din lume a declarat că grupul ar putea reveni pe creștere în toate segmentele sale — modă, accesorii, vinuri, băuturi premium și ospitalitate — dacă situația din Orientul Mijlociu nu se deteriorează suplimentar.

Totuși, el a subliniat că o prelungire a conflictului ar putea inversa această tendință, generând o nouă perioadă de presiune economică și scădere a consumului global.

„În caz contrar, va trebui să facem față unei crize”, a spus Arnault, adăugând că aceasta s-ar putea transforma într-o „catastrofă globală, cu evoluții economice extrem de grave”.

Sectorul bunurilor de lux se confruntă deja cu o încetinire a cererii, iar tensiunile geopolitice amplifică această situație. Consumatorii internaționali devin mai precauți, iar cheltuielile discreționare sunt printre primele afectate în perioade de instabilitate.

LVMH, care deține branduri globale precum Louis Vuitton și Dior, a raportat recent că conflictul a redus creșterea vânzărilor din primul trimestru cu aproximativ un punct procentual.

Un element central al tensiunilor îl reprezintă zona Strâmtoarea Ormuz, esențială pentru transportul petrolier mondial.

Disputele dintre Statele Unite și Iran privind securitatea acestei rute maritime au generat instabilitate pe piețele energetice și au crescut riscurile logistice internaționale.

Arnault a atras atenția că, în lipsa unei detensionări rapide, actualul conflict ar putea evolua într-o „catastrofă globală”, cu efecte economice majore asupra comerțului internațional, piețelor financiare și consumului.

Această evaluare reflectă îngrijorările tot mai frecvente din mediul de afaceri global, unde stabilitatea geopolitică devine un factor critic pentru planificarea investițiilor și a creșterii economice.

În plan politic, Donald Trump rămâne o figură relevantă în contextul relațiilor sale istorice cu Bernard Arnault, cei doi cunoscându-se încă din anii ’80, din mediul de afaceri imobiliar din New York.

Arnault a participat anterior la evenimente politice de nivel înalt din Statele Unite, ceea ce subliniază legăturile dintre lumea afacerilor și deciziile geopolitice globale.