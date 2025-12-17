Potrivit unei analize publicate de Counterpoint Research, livrările globale de smartphone-uri ar putea scădea cu 2,1% în 2026. Estimarea marchează o revizuire negativă față de prognoza anterioară, care indica o evoluție stabilă sau ușor pozitivă.

Livrările reflectă nivelul cererii din piață, fiind calculate pe baza numărului de dispozitive trimise către canalele de vânzare, precum magazinele sau distribuitorii, nu pe baza vânzărilor finale către consumatori, potrivit CNBC.

În paralel cu scăderea livrărilor, Counterpoint anticipează o creștere semnificativă a prețului mediu de vânzare al smartphone-urilor. Pentru 2026, majorarea este estimată la 6,9% față de anul anterior, aproape dublu față de prognoza inițială de 3,6%.

Creșterea este pusă pe seama unor blocaje specifice din lanțul global de aprovizionare cu semiconductori, care duc la scumpirea componentelor esențiale pentru producția de telefoane mobile.

Expansiunea accelerată a centrelor de date la nivel global a dus la o cerere ridicată pentru sisteme dezvoltate de Nvidia. Acestea folosesc componente produse în principal de SK Hynix și Samsung, cei mai mari furnizori de cipuri de memorie.

Un element-cheie este memoria DRAM, utilizată atât în centrele de date pentru inteligență artificială, cât și în smartphone-uri. Prețurile DRAM au crescut puternic în acest an, pe fondul unui dezechilibru între cerere și ofertă, iar tendința este așteptată să continue.

Counterpoint arată că, pentru smartphone-urile din segmentul low-end, cu prețuri sub 200 de dolari, costul materialelor a crescut cu 20% până la 30% de la începutul anului. Pentru modelele din segmentele mediu și premium, creșterea este estimată între 10% și 15%.

Analiștii estimează că prețurile memoriilor ar putea avansa cu încă 40% până în al doilea trimestru din 2026, ceea ce ar duce la costuri de producție cu 8% până la peste 15% mai mari față de nivelurile deja ridicate din prezent.

Potrivit Counterpoint, Apple și Samsung sunt cel mai bine poziționate pentru a face față acestei perioade, având o marjă mai mare de manevră între cota de piață și profitabilitate. În schimb, alți producători, în special cei din zona mid-to-low-end, ar putea întâmpina dificultăți semnificative.

Presiunea va fi resimțită mai ales de producătorii chinezi, care operează cu marje reduse și concurează puternic pe preț. În acest context, unele companii ar putea recurge la downgrade-uri de componente, precum camerele, ecranele sau sistemele audio, sau la reutilizarea unor piese mai vechi.

În același timp, producătorii ar putea încerca să direcționeze consumatorii către modele mai scumpe, pentru a compensa creșterea costurilor și impactul asupra profitabilității.