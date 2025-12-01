Peste 107.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița se confruntă, încă din seara zilei de vineri, cu o gravă criză de apă potabilă provocată de probleme apărute la Barajul Paltinu, principala sursă de alimentare în zonă.

Autoritățile locale și județene încearcă să gestioneze situația, însă estimările arată că revenirea la normalitate ar putea avea loc abia săptămâna viitoare, chiar dacă procesul tehnic de furnizare va începe mai devreme.

Luni, Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, a transmis că furnizarea apei din lacul de acumulare ar urma să fie reluată marți, începând cu ora 12:00, însă a explicat că locuitorii nu vor vedea efectele la robinet prea curând.

El a precizat că, potrivit procedurilor tehnice, stațiile de tratare necesită un timp îndelungat pentru amorsare și pentru umplerea instalațiilor, un proces care poate dura câteva zile. Nanu a atras atenția că alimentarea cu apă în Câmpina și celelalte localități va fi reluată treptat, iar procesul complet s-ar putea încheia abia luni, 8 decembrie.

„De mâine, zic eu, începând cu ora 12, se va începe reluarea furnizării apei, dar, şi asta este cel mai important, nu ajunge la beneficiar mai devreme de ziua de luni. De ce? Pentru că staţiile de tratare trebuie amorsate, trebuie umplute instalaţiile cu apă, un proces tehnologic care durează mai multe zile”, a afirmat Virgiliu Nanu.

Totodată, șeful CJ Prahova a evidențiat nevoia unor soluții alternative pe termen lung, afirmând că situația are „șanse sută la sută” să se repete dacă nu sunt implementate măsuri serioase pentru modernizarea și protejarea infrastructurii de apă.

În paralel, Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova, a anunțat că va solicita Guvernului suplimentarea cantităților de apă distribuite populației afectate și asigurarea necesarului până săptămâna viitoare.

În prezent, rezerva de stat a aprobat livrarea de apă potabilă doar până miercuri, însă autoritățile locale consideră că termenul este insuficient în contextul întârzierilor repetate.

Nicodim a explicat că specialiștii de la Apele Române au transmis, în ultimele zile, estimări contradictorii privind momentul reluării furnizării apei, motiv pentru care strategia de intervenție a fost schimbată în repetate rânduri.

El a spus că, în discuțiile avute anterior, i s-ar fi comunicat intervale variabile, de la 24 la 72 de ore, după trecerea fenomenelor meteo severe, însă termenul a fost modificat ulterior.

Prefectul a criticat lipsa de coordonare între instituțiile responsabile și a cerut Ministerului Mediului să clarifice situația tehnică. El a transmis că specialiștii trebuie să ofere soluții coerente, nu să se certe între ei.

„Nu vreau să mă mai pronunț pe soluții, pe soluții tehnice, pentru că pe soluții tehnice trebuie să s pronunțe specialiștii de la Apele Române, aceiași specialiști care au luat decizia astăzi că luni se va da drumul la apă, au fost și la mine în birou, într-o ședință sâmbătă, și atunci mi-au spus că vor da drumul la apă la 48-24 de ore, la 72 de ore, după ce se oprește codul portocaliu. De asta, ne-am făcut și această strategie, să cerem de la Guvern apă până miercuri. Acum văd că curg alte 72 de ore, plus alte 24, plus alte 50, nu vreau să mai mă pronunț pe aceste chestii. Cer Ministerului Mediului să-și adune specialiștii și când îi trimit să găsească o soluție, să nu se mai certe între ei”, a spus prefectul de Prahova.

Orașele și comunele afectate de criza apei sunt Câmpina, Cornu, Breaza, Bănești, Poiana Câmpina, Șotrile, Telega și Valea Doftanei din județul Prahova, precum și Moreni din județul Dâmbovița.