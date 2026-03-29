Fostul președinte PNL, Crin Antonescu, a declarat duminică seară la Antena 3 că actuala coaliție de guvernare nu funcționează, subliniind că principalele partide din Executiv par mai preocupate de campania electorală prematură decât de actul propriu-zis al guvernării.

”Eu cred că această coaliţie nu merge. Şi înainte de a discuta cine-i de vină sau nu e de vină, e constatarea faptului că nu merge. Despre asta auzim în fiecare zi. Pare chiar că principalele componente ale guvernării sunt într-un fel de campanie electorală prematură sau timpurie, cumva cu o mai mare preocupare pentru asta decât pentru actul guvernăriei în sine”; a declarat Crin Antonescu, duminică seară, la Antena 3.

Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, consideră că la formarea Guvernului ar fi fost necesară mai multă cumpănire în privința componenței și a programului acestuia. El a subliniat că, deși apar frecvent întrebări despre cât va mai rezista Executivul, mai importantă este stabilitatea societății românești. În același timp, Antonescu a arătat că, după părerea sa, Guvernul va continua să funcționeze cu Ilie Bolojan la conducere.

”Cred că ar fi trebuit mai multă cumpănire atunci când s-a constituit Guvernul, privitor la componenţa lui, privitor la programul lui. Faptul că în fiecare săptămână trebuie să vedem dacă Guvernul mai rezistă săptămâna asta sau până la primăvară, problema este dacă mai rezistă societatea românească, dar să fim totuşi calmi şi temperaţi”, a mai afirmat fostul preşedinte liberal. ”Nu fac pronosticuri, n-am elemente. Dacă mă întrebaţi, eu cred că acest Guvern va mai dura cu domnul Bolojan în frunte”, a adăugat Crin Antonescu.

Crin Antonescu a declarat că Guvernul va rămâne în actuala formulă, cu Ilie Bolojan și USR, respingând ideea că premierul ar fi fost „capturat” de o tabără din partid.

”Lucrurile nu sunt atât de dramatice, domnul Bolojan nu a fost o victimă, nu a fost capturat. Dacă domnul Bolojan aşa, de suflet, este USR-ist, ceea ce eu susţin, de exemplu, am constatat şi eu, e nu pentru că a fost capturat, este, ca să spun aşa, de bunăvoie şi cu plăcere”, apreciază fostul preşedinte PNL.

Crin Antonescu consideră că PSD ar fi trebuit să reflecteze retrospectiv asupra motivelor pentru care a acceptat prezența USR într-un guvern în care acest lucru nu era aritmetic necesar. Totodată, el estimează că Guvernul va continua în actuala formulă, cu USR, Bolojan și PSD, subliniind că acest aranjament pare să le convină părților implicate. Antonescu a remarcat că Ilie Bolojan își consolidează imaginea de luptător principal împotriva PSD, în timp ce Nicușor Dan arată reticență în fața propriilor susținători anti-PSD.

”Şi pe mai departe, eu cred că Guvernul va rămâne, da, şi cu USR, şi cu Bolojan, şi cu PSD, pentru că am impresia, vorba unor glume, că a început să le placă, să le convină. Domnul Bolojan îşi consolidează statutul de luptător, tenor principal în lupta împotriva PSD-ului, domnul Nicuşor dovedind ceva şovăială în faţa suporterilor săi anti-PSD”, a afirmat Crin Antonescu.

Crin Antonescu consideră puțin probabilă organizarea alegerilor anticipate, chiar dacă au existat speculații în acest sens. Fostul președinte PNL subliniază că orice scenariu de alegeri anticipate ar trebui să treacă prin votul parlamentarilor în exercițiu și că nu vede o susținere reală din partea opoziției, inclusiv a AUR. Deși nu exclude complet această posibilitate, el crede că Guvernul actual va rămâne în funcție pentru o perioadă, fără schimbări imediate.