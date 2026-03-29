Florin Manole a explicat că măsurile vizează în mod prioritar familiile aflate în dificultate, copiii cu dizabilități și pensionarii, în contextul în care Guvernul pregătește modul de finanțare a sistemului de protecție socială pentru anul 2026.

Ministrul a subliniat că nu sunt prevăzute reduceri ale cheltuielilor pentru asistența socială, ci dimpotrivă, creșteri acolo unde necesitatea este clară. Potrivit acestuia, intervențiile financiare vor fi orientate în special către familiile monoparentale și alte categorii considerate vulnerabile, precum și către copiii cu dizabilități, pentru care sprijinul statului va fi majorat.

„Nu avem o situație de reduceri din punct de vedere al cheltuielilor referitoare la asistența socială, avem niște creșteri, dar doar acolo unde este incontestabil că era nevoie să crească, adică familiile monoparentale, copiii cu dizabilități, adică acele categorii care au cea mai mare nevoie de sprijin”, a declarat Florin Manole la Antena 3.

În ceea ce privește beneficiile acordate copiilor cu dizabilități și tichetele de grădiniță destinate familiilor cu venituri reduse, ministrul a arătat că acestea vor fi suplimentate conform prevederilor pachetului de solidaritate. Măsurile urmăresc atât creșterea nivelului de sprijin financiar, cât și facilitarea accesului copiilor la educație timpurie, în special în cazul celor proveniți din medii defavorizate.

„Este incontestabil, în opinia mea, că copiii cu dizabilități au nevoie de mai mult de 80 de lei pe lună ca beneficiu din partea statului român. Este incontestabil că pentru tichetele de grădiniță, pentru familiile cele mai sărace din România, astfel încât copiii să se poată încadra cât mai devreme în sistemul de educație, e incontestabil că trebuie să crească și vor crește, așa cum prevede pachetul de solidaritate”, a mai spus Florin Manole.

De asemenea, Florin Manole a făcut referire la un proiect amplu implementat în aproximativ 2.000 de comunități rurale, care beneficiază de un buget total de 850 de milioane de euro. Acest program are ca scop sprijinirea copiilor aflați în risc de abandon școlar, prin intervenții care includ și finanțări pentru lucrări de mică amploare, dar cu impact semnificativ asupra condițiilor de trai. Oficialul a exemplificat că astfel de investiții, precum reparațiile la locuințe, pot avea un rol important în îmbunătățirea mediului de viață, chiar dacă nu implică costuri majore la nivel bugetar.

„Există un buget pentru mici reparații, le-am putea spune, dar uneori ele pot fi foarte importante. Acoperișul unei case nu e o chestiune bugetară extraordinară, dar are o relevanță extrem de importantă în condițiile de locuire”, a mai spus ministrul.

În ceea ce privește pensionarii, ministrul a precizat că sprijinul acordat reprezintă o măsură necesară pentru persoanele care au contribuit de-a lungul timpului prin salarii reduse, în perioade în care nivelul veniturilor era scăzut. Acesta a evidențiat că vulnerabilitatea multor pensionari nu este rezultatul unor alegeri individuale, ci al contextului economic în care aceștia au activat profesional, ceea ce a condus la contribuții mici și, implicit, la pensii reduse.

Totodată, Florin Manole a subliniat că sprijinul acordat acestei categorii nu trebuie perceput ca un ajutor nemeritat, ci ca o formă de corectare a unor dezechilibre acumulate în timp, în sprijinul persoanelor care se află în prezent în situații dificile.