Cercetarea sociologică a fost realizată pe un eșantion de 1.517 persoane adulte, reprezentativ la nivel național, în perioada 23–27 martie. Datele au fost colectate prin metoda CATI, iar marja de eroare este de ±2,5%, la un nivel de încredere de 95%. Rezultatele au fost ponderate în funcție de regiune și mediul de rezidență.

Un sondaj CURS realizat în perioada 23–27 martie 2026 arată că 89% dintre respondenți sunt nemulțumiți de măsurile adoptate de Guvern în criza carburanților, majoritatea solicitând atât reducerea TVA, cât și a accizelor.

”Sondajul realizat de CURS la finalul lunii martie arată o societate tot mai nemulţumită şi tensionată, în care percepţia generală despre direcţia ţării se degradează vizibil. Contextul internaţional şi presiunea economică se reflectă direct în opiniile oamenilor, iar încrederea în deciziile autorităţilor rămâne foarte scăzută”, au transmis, duminică, reprezentanţii CURS, într-un comunicat de presă.

Un sondaj realizat de CURS arată că 80% dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 17% cred că direcția este corectă. Trei procente nu au o opinie. Percepția negativă asupra direcției României este mai accentuată decât în sondajele anterioare.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar fi pe primul loc cu 33% din voturi, urmat de PSD cu 24%, PNL cu 16% și USR cu 9%. UDMR ar obține 5%, SOS România 4%, Partidul Oamenilor Tineri 3%, iar alte partide cumulat 6%.

Referitor la conflictul din Iran, 55% dintre români consideră că acțiunile militare ale SUA și Israelului sunt mai degrabă nejustificate, 32% le văd ca justificate, iar 13% nu pot aprecia. Rezultatul indică o reticență clară față de implicarea militară.

În privința creșterii prețurilor la carburanți, 89% dintre respondenți nu sunt mulțumiți de măsurile Guvernului, doar 8% fiind mulțumiți, iar 3% nehotărâți. Peste 80% dintre români au resimțit direct impactul scumpirilor, 44% considerându-l mare și 37% foarte mare.

În ceea ce privește soluțiile, majoritatea susțin intervenții fiscale: 36% cred că ar fi trebuit reduse atât accizele, cât și TVA-ul, 25% susțin doar reducerea TVA, iar 22% reducerea accizelor. Doar 13% consideră că piața ar trebui lăsată liberă, iar 4% nu au o opinie.