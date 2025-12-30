Florin Cîțu a arătat că Guvernul a decis majorarea TVA în 2025, promițând oficial în Parlament încasări suplimentare de 6,2 miliarde de lei față de bugetul inițial. Potrivit documentelor bugetare prezentate legislativului, veniturile din TVA ar fi trebuit să ajungă la 142,2 miliarde de lei la finalul anului.

Bugetul inițial pentru 2025 prevedea venituri din TVA de 136 miliarde de lei, echivalentul a 7,18% din PIB, chiar înainte de aplicarea majorării.

„Creșterea TVA în 2025: Anatomia unei greșeli de politică fiscală. Guvernul a crescut TVA-ul în 2025 și promitea încasări mai mari cu 6,2 miliarde lei față de bugetul inițial (document oficial prezentat in Parlamentul României,pg.53).

Rezultatul, estimat tot de guvern? Sa vedem cifrele. Bugetul pentru 2025 prevedea inițial venituri din TVA de 136 miliarde lei (7,18% din PIB) – ÎNAINTE de majorare. Documentele prezentate în Parlament garantau că majorarea va aduce un plus de 6,2 miliarde lei, ajungând la 142,2 miliarde la finalul anului”, a transmis Florin Cîțu într-o postare pe Facebook.

Fostul premier susține că realitatea bugetară este diferită de promisiunile făcute. După două rectificări bugetare, același Guvern estimează acum venituri din TVA de doar 134 miliarde de lei, adică 7,05% din PIB, cu aproximativ 2 miliarde de lei sub nivelul prognozat inițial, înainte de creșterea TVA.

Florin Cîțu indică astfel un decalaj de 8,2 miliarde de lei între suma promisă după majorarea TVA și cea estimată în prezent.

„Realitatea după două rectificări bugetare: același guvern estimează acum venituri de doar 134 miliarde lei (7,05% din PIB) în 2025. Cu 2 miliarde mai puțin decât cifra inițială, înainte de creșterea TVA-ului. Gap-ul real: 8,2 miliarde lei – diferența dintre ce promitea guvernul (142,2 mld) și ce estimează acum (134 mld)”, punctează Cîțu.

În analiza sa, fostul premier vorbește despre două variante posibile, ambele cu efecte negative pentru populație. Într-un scenariu, creșterea TVA ar fi dus direct la scăderea veniturilor bugetare cu aproximativ 2 miliarde de lei și ar fi generat o inflație de circa 10% pentru cel puțin următoarele 12 luni.

Într-un scenariu mai favorabil, măsura nu ar fi influențat deloc nivelul veniturilor la buget, însă ar fi avut același efect asupra inflației, condamnând economia la scumpiri accelerate pe termen mediu.

„Best case / Worst case – ambele catastrofale pentru români: Scenariul pesimist: Creșterea TVA a SCĂZUT veniturile la buget cu 2 miliarde lei și a condamnat România la inflație de aproximativ 10% pentru următoarele 12+ luni. Scenariul optimist: Creșterea TVA n-a influențat deloc veniturile și a condamnat România la inflație de 10% pentru următoarele 12+ luni”, consideră Florin Cîțu.

Florin Cîțu susține că, indiferent de interpretare, Guvernul a ales o soluție care a produs inflație garantată, fără un beneficiu real pentru buget. El afirmă că această situație ridică semne serioase de întrebare cu privire la competența deciziei fiscale sau la existența unui obiectiv nedeclarat.

În opinia sa, ratarea unei estimări proprii cu peste 8 miliarde de lei, la doar câteva luni de la asumarea publică a cifrelor, indică fie o înțelegere superficială a mecanismelor economice de bază, fie o strategie care nu a fost explicată publicului.