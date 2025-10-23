O româncă stabilită în Germania a devenit virală pe platforma TikTok după ce a atras atenția asupra faptului că mai multe bănci germane refuză să mai acorde credite cetățenilor români. Într-un videoclip vizualizat de zeci de mii de persoane, femeia a explicat că instituțiile financiare locale și-au pierdut treptat încrederea în această categorie de clienți, în contextul unui număr în creștere de restanțe și neplăți.

Potrivit acesteia, schimbarea de atitudine a băncilor s-a produs treptat, odată cu apariția mai multor situații în care împrumuturile contractate de români nu au fost rambursate la timp. Din acest motiv, tot mai multe instituții aleg acum să restricționeze accesul la finanțare sau să impună condiții suplimentare pentru evaluarea bonității.

„Din cauza unor persoane iresponsabile, care au luat credite și nu le-au mai plătit, băncile au început să fie foarte stricte, foarte severe și selective”, afirmă femeia în videoclip.

Ea subliniază că măsurile nu îi afectează doar pe cei care au creat probleme, ci și pe românii cu un istoric financiar corect, locuri de muncă stabile și contracte pe termen lung.

Tot mai mulți români care trăiesc și lucrează legal în Germania afirmă că întâmpină dificultăți atunci când aplică pentru un împrumut, chiar dacă veniturile și documentele sunt în regulă. Această situație alimentează frustrarea comunității, care consideră că reputația negativă creată de un număr redus de persoane îi afectează pe toți ceilalți.

Autoarea videoclipului recomandă celor care au în plan să solicite un credit să acționeze rapid, întrucât accesul la astfel de produse financiare ar putea deveni și mai dificil în 2025.

Ea explică faptul că băncile germane se află într-un proces de reevaluare a criteriilor de eligibilitate și că tot mai multe dintre ele ar putea exclude complet colaborarea cu anumite naționalități considerate „riscante”.

„Dacă îndepliniți condițiile — nu sunteți în SCHUFA, aveți contract de muncă pe perioadă nedeterminată și lucrați de cel puțin 12 luni la aceeași firmă — acționați acum, altfel s-ar putea să fie prea târziu”, avertizează femeia.

Ea menționează, de asemenea, că băncile germane vor analiza tot mai atent stabilitatea profesională și sursele de venit ale solicitanților. Orice abatere financiară anterioară, datorie restantă sau înregistrare negativă în sistemul SCHUFA (baza de date germană pentru istoricul de credit) poate fi un motiv suficient pentru respingerea cererii.

Aceste verificări suplimentare pot duce la întârzieri în procesul de aprobare și chiar la refuzuri repetate, chiar și în cazul persoanelor cu situație financiară aparent stabilă.

Experții consultați de presa germană au explicat că tendința de a restrânge accesul la credite nu vizează doar românii, ci și alte grupuri de migranți, în special în contextul inflației ridicate și al incertitudinilor economice din regiune.

Deși mesajul publicat pe rețelele sociale nu a fost confirmat oficial de asociațiile bancare din Germania, el reflectă o realitate pe care mulți români o resimt deja: obținerea unui credit devine un proces tot mai complex. În unele cazuri, cererile sunt respinse fără explicații clare, iar instituțiile financiare preferă să se concentreze pe clienții considerați mai „siguri” din punct de vedere al riscului.

Specialiștii în finanțe afirmă că prudența băncilor este o reacție firească la creșterea cazurilor de neplată și la volatilitatea economică din ultimii ani. Într-un context marcat de inflație, dobânzi ridicate și presiune asupra pieței muncii, instituțiile financiare aleg să minimizeze expunerea la risc, chiar dacă acest lucru limitează accesul unor persoane cu situație stabilă.

Pentru mulți români din diaspora, aceste restricții pot reprezenta un obstacol important în planurile de achiziție de locuințe sau de investiții. În lipsa unui credit, posibilitățile de dezvoltare personală și profesională se reduc, iar neîncrederea băncilor riscă să adâncească diferențele dintre cetățenii germani și imigranți.