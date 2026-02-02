Radu Ștefan Oprea susține că mecanismul propus nu afectează actuala bază de impozitare, întrucât se aplică exclusiv investițiilor viitoare.

„Creditul fiscal propus de PSD pentru investițiile greenfield, adică deducerea cheltuielilor cu investiția din impozitul pe profit, pe o perioadă de 7 ani, este o măsură care sprijină investițiile românești și străine”, a explicat acesta.

Potrivit parlamentarului PSD, deducerile se vor face doar din impozitul pe profit efectiv realizat, ceea ce ar încuraja companiile să raporteze profit și să își extindă activitatea economică. În același timp, schema nu presupune plăți directe din bugetul de stat.

„NU afectează baza de impozitare actuală pentru că vorbim de investiții care se vor întâmpla în viitor. Deducerile sunt din impozitul de profit, dacă acesta se realizează, deci stimulează raportarea profitului”, a subliniat Oprea, adăugând că măsura „NU necesită plăți cash din bugetul de stat așa cum se întâmpla până acum cu majoritatea schemelor de stat”.

Un alt element-cheie al planului de relansare economică este reducerea disparităților regionale. Radu Ștefan Oprea a atras atenția asupra dezvoltării inegale a județelor și a precizat că proiectul prevede un scor mai mare pentru investițiile realizate în zonele mai puțin dezvoltate.

„Există o problemă reală în România cu dezvoltarea inegală a județelor și de aceea am propus un scor mai mare pentru investițiile în zonele mai puțin dezvoltate”, a afirmat deputatul.

Planul PSD vizează și corectarea dezechilibrelor din balanța comercială. Oprea spune că anumite domenii economice vor primi punctaj suplimentar în funcție de nivelul importurilor, cu scopul de a stimula producția internă.

„Există un dezechilibru în balanța comercială, de aceea un punctaj suplimentar va fi pentru domeniile de activitate unde se înregistrează cele mai mari valori ale produselor importate. Trebuie să producem mai mult în România”, a arătat acesta.

În postarea sa, Radu Ștefan Oprea face referire și la declarațiile recente ale premierului Ilie Bolojan, care a avertizat asupra riscului irosirii fondurilor publice prin scheme de sprijin fără efecte economice clare.

„Dacă venim cu scheme care doar ne irosesc bani într-o zonă sau alta, dacă alocăm bani bugetari către zone care n-aduc niciun fel de plus, ne cheltuim resursele și nu avem efecte economice”, a declarat anterior premierul.

Oprea susține însă că măsurile propuse de PSD fie nu au fost corect înțelese, fie sunt respinse din motive politice, deși ar fi fost discutate și agreate într-un grup tehnic de lucru la nivelul coaliției. „Mă gândesc că ori nu le-a înțeles, ori le respinge pentru că au venit din partea #PSD. Deși ele au fost discutate și agreate într-un grup tehnic de lucru din care au făcut parte reprezentanții tuturor partidelor din coaliție”, a precizat el.

În concluzie, deputatul PSD consideră că instrumentele de relansare economică, inclusiv creditul fiscal pentru investițiile greenfield, sunt necesare pentru economia României în perioada următoare.

„Concluzie: măsurile de relansare economică sunt bune pentru economie și avem nevoie de ele în 2026”, a transmis Radu Ștefan Oprea.

Planul prezentat de acesta se înscrie în dezbaterea mai largă privind stimularea investițiilor, reducerea deficitului comercial și dezvoltarea echilibrată a regiunilor, într-un context economic marcat de constrângeri bugetare și nevoia de creștere sustenabilă.