Pentru iubitorii de mezeluri tradiționale, întrebarea „Este mai bine să faci cârnați acasă sau să-i cumperi?” are răspunsuri complexe, bazate pe prețuri, calitate și cantități.

Analizând ofertele supermarketurilor din România putem observa că Penny vinde pulpă fără os cu 23,89 lei/kg, iar carnea tocată costă 19,35 lei/kg. Mega Image oferă fleică de aproximativ 700 g la 23,58 lei (33,7 lei/kg) și ceafă fără os sau cotlet la 39,26 lei/kg. Kaufland practică prețuri ușor mai mici, pulpă sau cotlet între 22 și 27 lei/kg, iar usturoiul poate fi achiziționat cu 5,49 lei pentru 225 g.

Pentru prepararea cârnaților în casă, se adaugă și costurile pentru intestinele de porc, esențiale pentru umplerea cârnaților, care pot fi achiziționate de la 16 lei pentru 10 metri de intestine calibrate 28/30 mm.

Costul cărnii poate fi redus semnificativ dacă se cumpără porci vii. Un porc de 120–130 kg costă aproximativ 15 lei/kg, ceea ce înseamnă 1.800–1.950 lei pentru întregul animal. Porcii din rase speciale, precum Marele Alb sau Duroc, ajung între 12 și 18 lei/kg, iar greutățile porcilor variaza de la purcei de 6-10 săptămâni la 500 lei/buc, grăsuni de 30–60 kg la 25 lei/kg și porci grași între 100–250 kg la 18 lei/kg.

Cumpărarea cârnaților gata făcuți din supermarket este mai simplă, însă prețurile diferă și nu au același gust.

La Kaufland, cârnații de bere 400 g costă aproximativ 10 lei, iar alte mezeluri din carne de porc pornesc de la 2,69 lei per 100 g. Mega Image oferă cârnați începând cu 5,99 lei, iar Penny cârnați cabanos 350 g la 10,99 lei sau cârnați condimentați 500 g la aproape 24 lei/kg. Alte oferte recente includ cârnați din pulpă de porc la 17,99 lei/kg și cârnați de porc și vită la 24,99 lei/kg.

Din perspectiva producătorilor români, există o gamă mai largă de prețuri: cârnați afumați și proaspeți între 30 și 65 lei/kg, cârnați de porc între 42 și 55 lei/kg, cabanos la 42 lei/kg, picanți între 35 și 60 lei/kg, cârnați uscați simpli sau picanți la 60 lei/kg, iar cârnați special afumați (porc sau vită) la 40 lei/kg.

Alte produse tradiționale includ tobă sau tobă cu ciolan 50–60 lei, caltaboș proaspăt 20–45 lei, caltaboș afumat 25–40 lei, sângerete 45 lei, slănină afumată 37–50 lei, șorici 60–80 lei și jumări între 30 și 90 lei.

Mușchiul afumat se vinde cu 60–75 lei/kg, ceafă afumată sau condimentată 55–60 lei, cotlet și kaizer 55–65 lei, coaste afumate 42–45 lei, ciolan afumat 38–42 lei, salam de casă 35–47 lei, crenvurști 42 lei, iar virsli din oaie și porc 55 lei/kg.

Decizia de a face cârnați acasă sau de a-i cumpăra depinde de priorități. Cine dorește economie și rapiditate, poate alege cârnații din supermarket sau de la producătorii români, care oferă prețuri variate și calitate verificată. Cine prioritizează gustul autentic și controlul asupra ingredientelor, poate investi timp pentru prepararea casnică, mai ales dacă are acces la carne și intestine de calitate.