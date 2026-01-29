Președintele Confederației Patronale Concordia, Dan Șucu, a declarat astăzi, 29 ianuarie, că mediul de afaceri din România trebuie să apere cota unică de impozitare, apreciind că acest sistem fiscal a avut un rol esențial în evoluția economiei românești din ultimele două decenii. Potrivit acestuia, menținerea cotei unice de 16% este crucială pentru stabilitatea economică și pentru continuarea creșterii.

Dan Șucu a explicat, la deschiderea centrului regional Concordia HUB Est de la Iași, că în spațiul public apar tot mai frecvent discuții privind modificarea sau renunțarea la cota unică, deși rezultatele acestui sistem sunt vizibile.

El a susținut că, în ultimii 20 de ani, economia României a crescut de patru ori, evoluție la care cota unică a contribuit semnificativ. În acest context, a subliniat că România reprezintă una dintre cele mai remarcabile povești economice din Europa.

Președintele Concordia a arătat că, în urmă cu un deceniu, puțini ar fi crezut că România va ajunge să depășească, din punct de vedere al PIB-ului pe cap de locuitor, țări precum Ungaria sau Grecia.

Totuși, această evoluție s-a materializat, iar stabilitatea fiscală oferită de cota unică a fost un factor important în atragerea investițiilor și în stimularea mediului de afaceri.

„În ultima vreme, se vorbeşte tot mai des despre schimbarea cotei unice, sistem de impozitare pe care îl avem în România de 20 de ani. Am luat legătura cu ASE-ul, cea mai prestigioasă facultate economică românească şi împreună am finanţat un studiu cuprinzător care ne arată nişte rezultate clare. În ultimii 20 ani, şi datorită cotei unice, România a crescut de patru ori. Este cea mai frumoasă poveste economică a Europei. Dacă cineva spunea acum 10 ani că România va fi economic mai puternică decât Ungaria sau Grecia, pe persoană vorbind, ca PIB, am fi spus că visează. Asta e realitatea”, a afirmat Dan Șucu la evenimentul de astăzi.

Dan Șucu a respins ideea potrivit căreia cota unică ar fi generat disparități sociale accentuate, susținând că România se numără printre statele cu unele dintre cele mai reduse diferențe de acest tip.

De asemenea, a contrazis afirmațiile conform cărora acest sistem de impozitare ar fi afectat clasa de mijloc, explicând că ponderea acesteia a crescut de la 43% la 60% din populație. În opinia sa, aceste date demonstrează clar beneficiile cotei unice, în ciuda faptului că există decidenți politici care iau în calcul eliminarea sa.

Dan Șucu a făcut un apel către antreprenori și reprezentanții mediului de afaceri să acționeze solidar pentru apărarea acestui sistem fiscal, subliniind că eforturile individuale nu sunt suficiente și că doar o poziție comună poate avea impact.

„Unii vor spune că a condus la disparităţi, dar nu e adevărat. România are una dintre cele mai mici disparităţi posibile. Se spune că tot cota unică a distrus clasa medie din România. Însă clasa medie a crescut ca pondere de la 43 la 60 %. Cu toate aceste evidenţe clare, există decidenţi care doresc să omoare cota unică. Toată munca asta de o viaţă trebuie şi apărată. Dar nu o putem apăra fiecare în parte, trebuie să fim împreună”, a mai declarat Dan Șucu.

La același eveniment, președinta FICSIMM, Mirabela Miron, a atras atenția că anul 2026 se anunță a fi unul dificil, marcat de numeroase constrângeri economice, care îi vor obliga pe antreprenori să se reinventeze. Ea a recunoscut că „zumzăiala” din societate, făcând referire la tensiuni și incertitudini, pot afecta încrederea investitorilor străini și a subliniat necesitatea unui dialog real între factorii de decizie, actorii sociali și mediul economic.

Referitor la dezvoltarea regiunii de nord-est a țării, Mirabela Miron a arătat că zona are nevoie de lideri „puternici și asumați”, precum și de politicieni care să înțeleagă clar prioritățile economice. În acest context, Concordia Hub Est, cu sediul la Iași, își propune să identifice soluții concrete pentru problemele antreprenorilor și investitorilor din cele 13 județe din estul României.