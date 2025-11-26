Atunci când o familie trece prin pierderea cuiva drag, pe lângă durerea firească apar și griji practice care trebuie rezolvate repede.

Una dintre cele mai importante este alegerea și plata unui loc de veci, iar mulți oameni descoperă abia atunci cât de diferite pot fi costurile și ce taxe apar pe parcurs.

Costuri loc de veci Ploiești

Costul concesionării unui loc de veci variază considerabil în funcție de mărimea parcelei și de perioada pentru care se solicită dreptul de folosință. Familiile au la dispoziție mai multe opțiuni, fiecare cu tarife diferite.

Pentru contractele valabile 7 ani, sumele plătite integral la început pornesc de la aproximativ 31 de lei pentru un loc mic și pot ajunge până la 90 de lei pentru o suprafață mai generoasă.

Concesiunile pe 15 ani implică o plată inițială cuprinsă între 59 și 180 de lei, iar cele pe 25 de ani presupun un avans mult mai mare, de la 374 la peste 1.250 de lei. Pentru durata maximă, de 49 de ani, tarifele inițiale urcă între 751 și 2.503 lei, în funcție de dimensiunea locului.

După achitarea avansului, restul costului se poate plăti în rate anuale, însă sumele diferă în funcție de cimitir. În cimitirele Mihai Bravu și Eternitatea, taxa anuală este de 50 de lei pentru primul loc concesionat, crește la 61 de lei pentru al doilea și ajunge la 76 de lei pentru al treilea.

La Cimitirul Bolovani, primele două taxe sunt de 50 și 76 de lei, iar pentru al treilea loc se percep 78 de lei anual. Cele mai ridicate costuri anuale sunt în Cimitirul Viișoara, unde taxa pentru primul mormânt este de 76 de lei, iar pentru următoarele două se aplică tarife de 87, respectiv 99 de lei.

Pe o cunoscută platformă de vânzări, locurile de veci se vând, la momentul redactării acestui articol, cu sume de la 2.000 de euro și pot ajunge până la 10.500 de euro

Costuri loc de veci București

Potrivit Consiliului General al Municipiului București – Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, taxa pentru concesionare a locurilor de înhumare, până la 7 ani este:

30 de lei pentru cimitire categoria I

20 de lei pentru cimitire categoria II

17 lei pentru cimitire categoria III

10 lei pentru cimitire categoria IV

Taxele pentru concesionarea unui loc de înhumare pe termen nelimitat sunt:

417 lei pentru cimitire categoria I

299 lei pentru cimitire categoria II

119 lei pentru cimitire categoria III

61 lei pentru cimitire categoria IV

Autoritățile anunță că taxa pentru concesionarea unei nișe pe termen nelimitat la Crematoriul Uman este de 30 de lei.

Taxele pentru transformarea concesiunii unui loc de 25 de ani în concesiune pe termen nelimitat sunt:

104 lei pentru cimitire categoria I

75 lei pentru cimitire categoria II

30 lei pentru cimitire categoria III

15 lei pentru cimitire categoria IV

De asemenea, taxele pentru transformarea locului de înhumare de 7 ani în concesiune pe termen nelimitat sunt:

375 lei pentru cimitire categoria I

269 lei pentru cimitire categoria II

107 lei pentru cimitire categoria III

55 lei pentru cimitire categoria IV

Pe aceeași platformă de vânzări, prețul locurilor de veci în București este între 100 și 40.000 de euro.

Costuri loc de veci Arad

Locuri de veci se pot găsi și pe site-ul creștin-ortodox.ro, iar locurile de veci în Arad costă aici maxim 2.000 de lei.

Costuri loc de veci Bacău

În Bacău, costurile locurilor de veci sunt între 2.500 și 6.000 de euro.

Costuri loc de veci Brăila

Aici, locurile de veci costă pornesc de la 5.000 de euro, dar pot ajunge până la 20.000 de euro.

Costuri loc de veci Brașov

În Brașov, prețurile pentru locurile de veci încep de la 700 de lei, dar pot ajunge până la 20.000 de euro.

Costuri loc de veci Cluj-Napoca

Aici, prețurile încep de la 800 de euro și pot ajunge până la 15.000 de euro.

Costuri loc de veci Constanța

În Constanța, se găsesc locuri de veci pornind de la 750 de euro. Prețul maxim pentru un loc de veci aici este de 28.000 de euro.

Costuri loc de veci Craiova

Aici, prețul locurilor de veci încep de la 700 de euro și ajung până la 200.000 de euro.

Costuri loc de veci Iași

În Iași, prețurile locurilor de vecin încep de la 500 de euro și pot ajunge până la 200.000 de euro.

Costuri loc de veci Suceava

În ceea ce privește Suceava, aici prețurile pentru locurile de veci încep de la 250 de euro și ajung la 100.000 de euro.

Costuri loc de veci Tulcea

În Tulcea, locurile de veci au prețuri pornind de la 1.500 de euro, costul maxim fiind de 7.500 de euro.

Prețurile de mai sus sunt valabile la momentul redactării acestui articol și se pot modifica în timp.

Taxele suplimentare joacă un rol important în costul final pe care o familie trebuie să îl suporte, iar multe dintre ele nu sunt întotdeauna cunoscute dinainte. Pe lângă concesiunea propriu-zisă, există plăți obligatorii legate de pregătirea locului, documentele necesare și serviciile efective din ziua înmormântării. De regulă, administrațiile cimitirelor percep o taxă de înhumare, care acoperă operațiunile de deschidere a gropii, manipularea pământului și amenajarea perimetrului. În unele cazuri, dacă locul a mai fost folosit anterior, poate apărea și o taxă suplimentară pentru redeschidere.

Un alt cost des întâlnit este fondul anual de întreținere, prin care se acoperă lucrări precum curățarea aleilor, colectarea deșeurilor sau întreținerea spațiilor verzi. La acestea se pot adăuga taxe administrative pentru eliberarea documentelor, avize sau aprobări necesare montării unor amenajări, cum ar fi framele de beton, bordurile sau monumentele funerare.

În funcție de regulile fiecărui cimitir, familiile pot fi obligate să achite și costuri pentru instalarea vaselor de protecție, pentru lucrările efectuate de firme autorizate sau pentru depozitarea temporară a trupului neînsuflețit.

În 2025, a fost aprobat un proiect de lege care simplifică concesionarea locurilor din cimitirele publice: statul și primăriile pot atribui direct un loc de veci persoanelor fizice, fără licitație. Această schimbare vizează în special cimitirele aflate în proprietatea sau administrarea entităților publice.

Conform ghidurilor funerare, la cerere trebuie depuse: copie după cartea de identitate, cerere scrisă, certificatul de deces (în cazul în care concesiunea este pentru o persoană decedată).

Dacă este cazul, pot fi necesare certificate de stare civilă (pentru dovedirea rudeniei), aviz sanitar de la Direcția de Sănătate Publică (dacă defunctul este transportat de la distanță) și dovezi de plată a taxelor de concesiune.

Contractul de concesiune se semnează în două exemplare, dintre care unul trebuie reținut de concesionar, iar autoritatea locală trebuie să-l înregistreze într-un registru de evidență a contractelor.

La Timișoara, concesionarea poate fi făcută și la persoane în viață în anumite condiții (ex: boală gravă, vârstă peste 70 ani), cu documente medicale și declarații notariale.

Pentru locurile concesionate deja (reconcesionare), sunt cerute cereri semnate de concesionar sau moștenitori, buletine/cărți de identitate și documente care dovedesc dreptul de moștenire, dacă este cazul.

În cazul contractelor de concesiune expirate, concesionarii pot fi chemați de primărie să își actualizeze actele și să plătească taxele anuale restante. De exemplu, la Constanța există un termen stabilit pentru această formalitate.

Reconcesionarea locurilor odată ce contractul inițial expiră implică depunerea unei noi cereri și a documentelor necesare pentru dovedirea identității și a legăturii cu concesionarul anterior sau cu defunctul.