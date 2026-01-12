Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a publicat luni, 12 ianuarie, o nouă analiză privind costurile traiului studențesc, avertizând asupra efectelor pe termen lung ale diminuării fondurilor alocate pentru burse și sprijin social.

Conform organizatiei, un student are nevoie de cel puțin 2.027,99 lei lunar pentru a se întreține pe durata studiilor, „57% din această sumă fiind asigurată de către părinţi”. În schimb, bursa socială este de 925 lei, nivel considerat insuficient, iar „după măsurile de austeritate de anul trecut 44.000 de stundenţi nu mai beneficiază de ea”.

Organizația atrage atenția, afirmând că Guvernul „destabilizează funcţionarea sistemului de învăţământ, descurajează continuarea studiilor şi îngreunează parcursul educaţional al tinerilor din România”.

În comunicatul transmis luni, organizația anunță lansarea publică a analizei intitulate „«Coşul minim al studentului, în plină austeritate. Cât costă să fii student?» – peste 2.000 lei lunar”, precizând că documentul „clarifică situaţia costurilor minime pe care un student le are în fiecare lună pentru a se menţine la studii, situaţia sprijinului oferit de stat acestora, explicând totodată importanţa creşterii procentului de populaţie cu studii superioare”.

Lista costurilor minime lunare arată astfel, potrivit ANOSR:

-masă: 1.071 lei

-cazare: 454 lei

-materiale de studiu: 68 lei

-transport local: 11,99 lei

-îmbrăcăminte și încălțăminte: 234 lei

-produse de uz casnic și igienă personală: 189 lei

În acest context, ANOSR subliniază: „Având în vedere faptul că valoarea cuantumului minim al bursei sociale este de 925 lei, considerăm absolut nejustificate măsurile de austeritate din educaţie”.

Potrivit studenților, „anul 2025 a marcat începutul austerităţii în educaţie”:

„anul tăierii fondului de burse cu aproximativ 52%, lăsând peste 40.000 de beneficiari fără sprijin, anul limitării reducerii de 90% a studenţilor la transportul feroviar de la toate rutele la ruta centru universitar – domiciliu, anul în care studenţii de la învăţământul cu taxă au devenit neeligibili pentru burse şi în care statul acordă subvenţii doar pentru 9 luni din cele 12”.

ANOSR amintește că în tot acest context „întreaga comunitate din educaţie a reacţionat vehement” împotriva diminuărilor bugetare.

Mai mult, studenții spun că „Guvernul României continuă în aceeaşi manieră”, fiind vehiculate inclusiv scenarii privind reducerea cifrei de școlarizare și diminuarea finanțării universităților.

Analiza arată că „România asigură doar un procent de 10% din veniturile lunare ale studenţilor”, mult sub media europeană, mare parte din bani venind de la familie — „veniturile studenţilor din România sunt alcătuite în proporţie de 57% din contribuţia părinţilor”.

Organizația avertizează că dependența de veniturile familiei limitează accesul la studii superioare, în condițiile în care „rata de sărăcie şi excluziune socială este de 27,9% din populaţie”.

În final, organizația enumeră public o serie de revendicări:

-revenirea bursei pe 12 luni calendaristice;

-creșterea procentului din salariul minim folosit la calculul fondului de burse;

-reintroducerea burselor pentru studenții de la taxă;

-suplimentarea burselor din fondurile universităților;

-readucerea reducerii de 90% la transportul feroviar pe toate rutele.

ANOSR insistă că măsurile sunt necesare pentru a evita o creștere a abandonului universitar și pentru a sprijini mobilitatea socială într-o perioadă marcată de inflație și stagnare economică.